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Są przecieki nt. Legii w grze FC 27. "Pierwszy polski klub"

EA Sports od lat kojarzy się przede wszystkim z wydawaniem gier piłkarskich. Wcześniej była to FIFA, a dziś - EA Sports FC. Edycja opatrzona numerem 27 doczeka się premiery już tej jesieni, a polskich kibiców z pewnością urządza fakt, iż podobnie jak w poprzednich grach z tej serii będą mogli grać swoimi ulubionymi klubami z Ekstraklasy. Co więcej, w pełni licencjonowany ma być Stadion im. Wojska Polskiego, na którym na co dzień swoje mecze rozgrywa Legia Warszawa.
Stadion im. Wojska Polskiego
Fot. Pro Shots/PressFocus

W czwartek 23 lipca światło dzienne ujrzał pierwszy oficjalny zwiastun gry komputerowej EA Sports FC 27, czyli naturalnego spadkobiercy po serii gier FIFA. Kolejna odsłona najbardziej znanego symulatora piłkarskiego na rynku gier zadebiutuje 25 września tego roku, a fani jak zwykle będą mogli doczekać się kilku nowości w rozgrywce. 

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Legia wyróżniona przez EA Sports. "Pierwszy polski klub"

Wśród najciekawszych nowości zaprezentowanych przez EA Sports jest zdecydowanie nowy tryb gry - The Grounds, który twórcy opisują mianem "piłkarskiego placu zabaw". Gracze otrzymają możliwość poruszania się własnym awatarem po trzech regionach, które inspirowane są piłkarskim dziedzictwem. Rolę mentorów dla naszej postaci będą pełnić Kylian Mbappe, Paulo Dybala, Chloe Kelly czy fikcyjna postać Alexa Huntera, którego fani doskonale znają z gier FIFA 17, 18 i 19.

Udoskonalone mają zostać także kwestie dotyczące samej rozgrywki. Mowa o większej kontroli w grze defensywnej, a także ofensywnej czy stałych fragmentach gry. Piłkarze mają poruszać się po wirtualnej murawie w sposób możliwie jak najbardziej zbliżony do tego, jaki znamy z rzeczywistych boisk. Ciekawiej ma być również w trybie kariery oraz Ultimate Team, który od lat pozostaje ulubionym trybem graczy.

Z perspektywy polskiego gracza z pewnością ważna jest kwestia obecności w grze wszystkich 18 klubów Ekstraklasy. Kolejny raz zatem będzie można wcielić się w rolę szkoleniowca takich zespołów jak Lech Poznań, Legia Warszawa, Wisła Kraków czy Jagiellonia Białystok. Wszystkie drużyny będą miały w pełni licencjonowane stroje oraz składy. Ale jedna zasłużyła na naprawdę kolosalne wyróżnienie.

Mowa o Legii, która została oficjalnym partnerem EA Sports. To z kolei sprawia, że Stadion im. Wojska Polskiego przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie pojawi się w grze. To pierwszy raz, gdy klub z Ekstraklasy dostąpi takiego zaszczytu. Informacje w tej sprawie przekazali Oskar Mochnik i jeden z najlepiej poinformowanych w świecie gry od EA - Fut Sherrif. Warszawski obiekt można było zobaczyć w oficjalnym zwiastunie na platformie YouTube.

I o ile to pierwszy polski klub, który zasłużył na takie wyróżnienie, o tyle wcześniej polskie stadiony pojawiały się w grach od EA Sports. A w zasadzie w grze. Mowa o dodatku Euro 2012, który towarzyszył grze FIFA 12. Z racji rozgrywania mistrzostw Europy w Polsce i Ukrainie, specjalne DLC dodało do gry Stadion Narodowy w Warszawie oraz obiekty w Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku.

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