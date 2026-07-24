Koniec nadziei Lechii Gdańsk. Jest komunikat klubu

Jak poinformował dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak, Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) w Lozannie umorzył postępowanie dotyczące odwołania Lechii Gdańsk od decyzji Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN z 16 maja 2025 roku. CAS uznał, że nie ma jurysdykcji do rozpoznania sprawy, w związku z czym postępowanie zostało zakończone bez merytorycznego rozpatrzenia zarzutów klubu.

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Koniec nadziei o Ekstraklasie dla Lechii Gdańsk

Oznacza to, że decyzja o odjęciu Lechii pięciu punktów pozostaje w mocy. Co więcej, koszty postępowania przed CAS poniesie gdański klub. Ich ostateczna wysokość ma zostać określona i przekazana stronom w osobnym rozstrzygnięciu.

Przypomnijmy, że Lechia złożyła odwołanie do CAS 8 maja 2026 roku, czyli niemal rok po wydaniu zaskarżonej decyzji. Tymczasem regulamin Trybunału przewiduje co do zasady 21 dni na wniesienie apelacji, a PZPN nie wyraził zgody na rozpatrzenie sprawy po upływie tego terminu.

Lechia rozpoczynała poprzedni sezon Ekstraklasy z dorobkiem minus pięciu punktów. Po nieudanej końcówce rozgrywek zespół zakończył sezon w strefie spadkowej. W kolejnych komunikatach klub konsekwentnie podkreślał jednak, że jego zdaniem degradacja nie powinna mieć miejsca, ponieważ kara punktowa została nałożona niesłusznie.

Z tego powodu sprawa trafiła do CAS. Teraz wiadomo już, że decyzja PZPN pozostaje w mocy, co ostatecznie zamyka drogę do podważenia spadku Lechii na tej ścieżce prawnej.

Urfer oburzony postawą PZPN

Gdańszczanie potwierdzili, że CAS umorzył postępowanie. Głos w tej sprawie - za pośrednictwem mediów klubowych - zabrał Paolo Urfer, prezes Lechii.

- Przede wszystkim chciałbym przeprosić wszystkich naszych kibiców. Zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy, aby obronić nasze prawa, jednak bezskutecznie. Niestety musimy zacząć od nowa. Naszym celem jest wywalczenie awansu na koniec sezonu 2026/2027. Nie będziemy mieli innego wyjścia niż sprzedać naszych najlepszych zawodników i zbudować nowy zespół, który - mamy nadzieję - okaże się jeszcze silniejszy niż drużyna Lechii z sezonu 2024/2025. Bardziej niż kiedykolwiek wierzymy w nasz nowy sztab szkoleniowy i wszyscy będziemy ciężko pracować, aby ten cel osiągnąć - podkreślił.

Urfer odniósł się także do działań PZPN. Wystosował w kierunku organizacji "podziękowania".

- Po drugie, chciałbym pogratulować Panu Cezaremu Kuleszy - Prezesowi PZPN, Panu Łukaszowi Wachowskiemu - Sekretarzowi Generalnemu PZPN oraz Panu Freddy’emu Furstowi - Przewodniczącemu Komisji Licencyjnej PZPN. Osiągnęliście swój cel - Lechia została zdegradowana. Udało się wam uniknąć sytuacji, w której legalność kary odjęcia pięciu punktów zostałaby oceniona przez niezależny trybunał. Brawo! - dodał.

- Po trzecie, nasz Klub nadal stoi na stanowisku, że PZPN nadużył swojej dominującej pozycji kosztem Lechii Gdańsk i nigdy się z tym nie pogodzimy. Dyskryminacja oraz nadużywanie prawa nie mogą być akceptowane w kraju takim jak Polska - zakończył.

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