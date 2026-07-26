Daniec sprowadził na ziemię piłkarza Wisły. "Powiedziałem mu wprost"

Mówi, że z Kubą Błaszczykowskim przyjaźni się od stu lat. I dzieli się z nami niezwykłą historią związaną z tym wyjątkowo ważnym piłkarzem w historii Wisły Kraków i reprezentacji Polski. - Opowiadam to panu jako pierwszemu! To jest historia, którą miałem sobie zostawić do książki - mówi Marcin Daniec.

Jeden z najwybitniejszych polskich komików za rok będzie świętował 50-lecie kibicowania Wiśle Kraków. Daniec ma marzenie chyba nie do spełnienia, chociaż z serca życzymy mu, żeby jednak się spełniło.

Łukasz Jachimiak: Widziałem, że był pan gwiazdą Mazurskiej Nocy Kabaretowej w Mrągowie akurat wtedy, kiedy Wisła Kraków świętowała swoje 120-lecie, grając mecz z Wrexham.

Marcin Daniec: Tak, przyznaję, że byłem nieobecny, ale mam nadzieję, że jestem usprawiedliwiony? Zostałem zaproszony pół roku temu...

Werdykt innych kibiców Wisły pewnie zależy od tego, jakie ma pan plany na 26 lipca. Czy będzie pan na meczu Wisły z GKS Katowice w 1. kolejce nowego sezonu Ekstraklasy?

- Dzień 26 lipca moja menedżerka ma od dawna zapisany jako: SZCZEGÓLNY! Chciałem znać termin pierwszego meczu Wisły w ekstraklasie od razu po tym, jak do niej awansowała. Trochę trzeba było poczekać, a jak się okazało, że Wisełka zagra z GKS, to długo drżałem czy aby GKS nie będzie chciał zmienić terminu, do czego miałby prawo, bo gra w europejskich pucharach. Ale menedżerka wiedziała, że 26 lipca ma pozostać dniem dla mnie wyjątkowym.

- Koledzy mnie czasami pytają: 'Czego żeś nie był na meczu?'. Odpisuję: 'Wisełka gro swoje, a jo grom swoje.' - mówi Marcin Daniec Archiwum prywatne Marcina Dańca - Koledzy mnie czasami pytają: 'Czego żeś nie był na meczu?'. Odpisuję: 'Wisełka gro swoje, a jo grom swoje.' - mówi Marcin Daniec

To jest ładna data, bo wtedy są imieniny Anny, a więc mojej świętej pamięci mamusi. A teraz, nie uwierzy pan, jest szansa, że pójdziemy tego dnia na Wisełkę całą rodziną! Moja córka nie była na Wiśle jeszcze nigdy, a żona była raz. Zawsze mówi, że najbardziej ze wszystkich rzeczy związanych z Wisłą lubi pieśń "Jak długo na Wawelu".

Pieśń jest piękna, ale taki komentarz pańskiej małżonki poniekąd jest też chyba recenzją wystawioną piłkarzom.

- Pochwalę się panu, że teraz mamy zaproszenie do Skyboksa Kuby. Kuba jest naszym przyjacielem od stu lat!

Kuba Błaszczykowski?

- Tak jest! Kuba zaprosił mnie, a Agatka [małżonka Błaszczykowskiego] – moją żonę i córkę.

Brzmi świetnie. Teraz oby tylko jeszcze piłkarze nie zawiedli i wygrali ze 3:0.

- Podziękowałem już panu w myślach. "Bóg zapłać". I – jak pan słyszy – nawet nie odpukuję. Te życzenia są super. Zwłaszcza od dziennikarza, który jest neutralny. Parafrazując klasyka "Zwycięstw ci u nas - w historii Wisełki - dostatek, ale i te życzenia przyjmiemy!

Wisła ma 120 lat, a ile już lat pan jej kibicuje?

- Zaczęło się w 1977 roku, gdy dostałem się na studia, na AWF w Krakowie.

Czyli za chwilę będzie 50-lecie.

- Zgadza się. Ale uwaga: już to wypomniałem panu rektorowi katowickiego AWF, kiedy siedzieliśmy na jubileuszu AWF przy jednym stoliku. Jego magnificencja usłyszał, jak jeden z jego poprzedników nie przyjął mnie w 1976 roku, mimo że zdałem egzaminy. I co? Mieszkałbym w Katowicach i byłbym Hanysem?

I za chwilę, 26 lipca, jechałby pan do Krakowa na inaugurację sezonu, z nadzieją, że Gieksa wygra.

- Tak by mogło być, bez żadnego naciągania! Jednak, nie żałuję, że mieszkam w Krakowie! Jestem tylko … honorowym Hanysem, a naprawdę jestem "Wiślokiem."

Natomiast, przed studiami w Krakowie, od urodzenia mieszkałem w Wielopolu Skrzyńskim i kibicowałem najpierw Stali Rzeszów, a później, kiedy byliśmy piłkarzami LKS Wielopolanka, jeździliśmy oglądać mecze Stali Mielec. Na ligę, na mecze pucharowe, między innymi z Realem Madryt! Pozwoli pan, że sprawdzę pańską wiedzę? Proszę podać lata, w których Stal była mistrzem Polski.

To się stało dwa razy w latach 70., gdy największą gwiazdą Stali był Grzegorz Lato. Ale nie będę strzelał, kiedy to było dokładnie.

- 1973 i 1976 rok. Grali tam też Kasperczak, Szarmach, Kukla, Rześny…

Domarski…

- Brawo! Proszę sobie wyobrazić, że Domarski, oprócz Wembley, strzelił gola na reżyserowanym przeze mnie show z okazji 30-lecia Klubu pod Jaszczurami! Telewizyjnie realizował tę imprezę Boguś Nowak. Matko Święta, to było już 35 lat temu! Był też mój idol, któremu kilkanaście dni temu wysłałem życzenia na "osiemdziesiątkę". Oczywiście, mówię o Heniu Kasperczaku, który jest moim serdecznym kolegą. Zawsze będę dumny, że zaprosił mnie na swój benefis. Dla mnie to jedno z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających zaproszeń, jakie w życiu dostałem!

Dla mnie Wisła Kasperczaka była najlepszą, jaką kiedykolwiek widziałem. Jeśli kiedyś byłem prawdziwym kibicem tego klub, to właśnie wtedy, gdy tak pięknie walczył w Europie z Parmą, Schalke czy z Lazio.

- W pełni się z panem zgadzam! Wspominam z rozrzewnieniem Stasia Ziętka i Bogusia Cupiała [Cupiał był wtedy właścicielem Wisły, a Ziętek był prezesem klubu - red.]. Zaprosili mnie na wyjazdowy mecz Wisły z Parmą! Poleciałem z drużyną i zrobiłem tzw. biblioterapię. Wtedy nie wiedziałem, że odciągnięcie piłkarzy od stresu meczowego tak się nazywa. Zrobiłem to z wielką przyjemnością, bez honorarium. Kiedy wróciliśmy do Krakowa, Staszek Ziętek powiedział: "Proszę cię, obiecaj, że będziesz z nami latał czarterem na mecze Ligi Mistrzów". Natychmiast złożyłem taką przysięgę! Wtedy Wisełka była klubem na światowym poziomie. Ekstraklasę wygrała z bodajże 18-punktową przewagą nad następną drużyną.

Stresowało pana wystąpienie przed drużyną, której pan bardzo kibicował?

- Nie! Byłem już doświadczony, bo wcześniej pełniłem taką funkcję u trenerów Edzia Lorensa i Antoniego Piechniczka. Przed tym pięknym doświadczeniem z Wisełką byłem już "śmiechoterapeutą" reprezentacji.

W reprezentacji też robiłem to bez honorarium, to był dla mnie zaszczyt. Podkreślam jak było, żeby jakaś złośliwa osoba nie powiedziała, że zdzierałem pieniądze z reprezentacji Polski.

Można żartować z piłkarzy, których ma się za zadanie odstresować czy aż tak po bandzie pan nie jechał?

- To jest znakomite pytanie! Na szczęście piłkarze mieli duże poczucie humoru. Ale, kiedyś znalazłem się w dziwnej sytuacji. Nie zdradzę panu, o którego piłkarza chodzi, ale któregoś razu zostałem zaproszony na opłatkowe spotkanie "U Wiśloków" i byłem bardzo dumny, że mnie zaproszono, a podczas improwizowanego zabrania głosu jednemu takiemu młodemu-gniewnemu piłkarzowi powiedziałem coś wprost. Będzie pan mógł nosić głowę w chmurach dopiero, gdy będzie pan grał jak ten i pokazałem na Tośka Szymanowskiego, jak ten i pokazałem na Adasia Musiała, jak ten, wskazując na Kazia Kmiecika, jak ten, pokazując Adasia Nawałkę, jak ten, odnosząc się do Zdzisia Kapki i jak ten, pokazując na Piotrka Skrobowskiego. Któryś z dziennikarzy podczas wywiadu z tym piłkarzem powiedział: "No to troszkę panu, Daniec, dowalił", na co piłkarz odpowiedział: "Jak Daniec taki mądry, to niech sam wyjdzie na boisko!" Przewróciłem się ze śmiechu i nawet z zazdrością pomyślałem, że przecież to ja jestem od rozśmieszania.

Sportowcy co jakiś czas w ten sposób odpowiadają na krytykę. Ostatniej zimy jeden z naszych skoczków zapraszał na skocznię kibiców oceniających jego występy.

- Nie tylko sportowcy! Tak też mówią niektórzy politycy! Każdy wolałby się śmiać z sąsiada, księdza, policjanta, szwagra, ale z siebie rzadziej.

W Polsce chyba najchętniej śmiejemy się z polityków. Ale oczywiście nie z tej opcji, na którą głosujemy.

- W przypadku śmiechu z polityków, to jest zawsze śmiech przez łzy.

Niestety. Może lepiej wróćmy do piłki? Mówił pan o wyjeździe do Parmy, który był niezwykły z racji pana roli przy Wiśle. A czy tak czysto kibicowsko przeżył pan taki mecz Wisły, o którym mógłby pan opowiadać godzinami?

- Oczywiście. Nigdy nie zapomnę odrobienia strat z Realem Saragossa w Pucharze UEFA w 2000 roku i wyeliminowania hiszpańskiego klubu po rzutach karnych. Wisełka przegrała pierwszy mecz na wyjeździe 1:4, a w rewanżu w Krakowie było do przerwy 0:1. Nie sądzę, żeby nawet małżonki i rodzice piłkarzy wierzyli, że to się da jeszcze odrobić. Gdy zostało już tylko 45 minut, to chyba nawet kapelan Wisełki przestał... wierzyć. I nagle stał się cud na oczach tylu tysięcy kibiców.

Zawsze będę też wspominał mecz z Barceloną. Tylko, mam prośbę, żeby pan to moje wspomnienie przytoczył mniejszą czcionką. Miałem wtedy recitale w amfiteatrach na Wybrzeżu. Mieliśmy też do załatwienia wszystkie dokumenty związane ze ślubem w Rudawie. Mimo że była cudowna, piękna pogoda, wymyśliłem, że na jeden dzień pojedziemy z Międzyzdrojów do Krakowa i wypełnimy wszystkie wymagane dokumenty! Po wszystkim czmychnąłem na mecz Wisełki z Barceloną.

Ten wygrany 1:0, w początkach Pepa Guardioli jako trenera Barcy?

- Nie, chodzi o ten przegrany. Skorzystam z okazji i powiem: "Panie Rivaldo, nigdy panu nie wybaczę, że pan udawał, że pan wykombinował sztucznego karnego!".

Wyjaśnijmy czytelnikom mniej zakochanym w Wiśle niż pan, że chodzi o mecz Wisła – Barcelona w eliminacjach Ligi Mistrzów w 2001 roku. Skończyło się wynikiem 3:4.

- Widzę, że pan udawał! Kokietował pan, że jest pan neutralnym dziennikarzem. Przecież pan jest jak wiślacka encyklopedia!

Jestem neutralny generalnie, natomiast wtedy, kiedy Wisła grała piękną piłkę, jako nastoletni chłopak faktycznie mocno jej kibicowałem.

- A proszę mi powiedzieć, który Wiślok najbardziej błyszczał w tamtym meczu?

Nie wiem, Kamil Kosowski?

- Nie… Wszyscy wtedy świetnie zagrali, ale kto dla Wisełki strzelił najwięcej goli?

Widzi pan, jednak pana rozczaruje, bo nie pamiętam i tylko spróbuję zgadnąć, że to był Tomasz Frankowski.

- To był Grzegorz Pater. Strzelił dwa gole. Cieszę się, że mamy okazję to przypomnieć młodszym kibicom. To świetna sprawa, że Grzegorz może wspominać i opowiadać wnuczkom, jak dziadek rywalizował o palmę pierwszeństwa w tamtym meczu z wielkim, boskim Rivaldo.

I w przeciwieństwie do legendarnego Brazylijczyka nie symulował.

- Otóż to!

Mówił pan o przyjaźni z Kubą Błaszczykowskim, więc zachęcam do podzielenia się najlepszymi wspomnieniami związanymi z tą wyjątkową postacią dla Wisły. I jestem bardzo ciekawe, jak pan patrzy na Jarosława Królewskiego. Czy to nie jest idealna postać na jakiś skecz?

- Kiedy Kuba jeszcze nie był sławny, wróżyłem mu wielką karierę. Udzieliłem kiedyś wywiadu, w którym powiedziałem, że stanie się wielkim piłkarzem, a moim marzeniem jest, żeby kiedyś wyszedł na mecz reprezentacji Polski za rękę z naszą córeczką, która będzie miała maluteńką koszulkę, maluteńkie spodenki i maluteńkiego orzełka na piersi. To się nazywa eskorta dziecięca. Ksiądz profesor Jerzy Kostorz, który teraz jest kapelanem reprezentacji i moim serdecznym kolegą, wyciął ten wywiad i pokazał go Kubie. Opowiadam to panu jako pierwszemu! To jest historia, którą miałem sobie zostawić do książki, ale jeszcze nie wiem, kiedy ją napiszę. Kuba zadzwonił do mnie i powiedział: "Panie Marcinie, daję panu słowo, że jeśli będę grał w reprezentacji, to wyjdę z pańską córką na mecz". Wtedy jeszcze byliśmy per pan. Po latach to się stało. Przed meczem Polska – Rumunia wygranym przez naszą kadrę 3:1

Za trenera Nawałki?

- Tak, w eliminacjach mundialu 2018. Zawsze będę pamiętał, że w tamtym momencie moja żona miała… dwa i pół metra wzrostu, a ja byłem trzymetrowy! Było takie cudne zbliżenie kamery na 10-letnią wtedy Dańcównę, gdy śpiewała drugą zwrotkę hymnu. I jeszcze Mati Borek nam zrobił wielką niespodziankę, bo powiedział, że w domu Dańców jest wielkie święto, ponieważ córeczka właśnie wprowadziła na mecz Kubę Błaszczykowskiego. To jeden z najpiękniejszych dni w naszym życiu!

Piękna jest ta anegdota. To teraz proszę coś o Jarosławie Królewskim. Widzi pan w tej nietuzinkowej postaci potencjał na skecz?

- Chcę powiedzieć jasno: w kabarecie jest miejsce tylko dla tych, którzy straszą, wrzeszczą, obiecują, a tego nie spełniają i czujemy się zawiedzeni. Ale jeśli pan Królewski w pracy dla Wisełki ma sukcesy, to w kabarecie nie ma co, o nim gadać.

Kiedy miałem monolog o Małyszu, to tam było złośliwie tylko o sędziach i jego przeciwnikach, którzy powyrzucali kawiory i szynki, żeby tak jak Adaś, jeść bułkę z bananem.

No właśnie chciałem użyć tego argumentu, że Małysz "dowoził", a jednak zrobił pan o nim monolog. Ale ma pan rację – tam było śmianie się nie z sytuacji, w jakiej nagle znaleźli się wszyscy wielcy tego sportu.

- Tak było. Generalnie dla Małysza i Stocha nie ma miejsca w kabarecie, dla Tomasiaka też nie ma, bo to wielcy mistrzowie. Ale dla pozostałych, którzy na skoczni 140-metrowej skaczą po 90 metrów, to aż się prosi!

Andrzej Gołota aż się prosił, gdy został bohaterem pańskiego genialnego monologu? Pan się z niego śmiał, ale jednocześnie chyba dobrze wyczuwałem ogrom sympatii, jakim pan go darzył?

- Nigdy nie śmiałem się z Gołoty, tylko z okoliczności! Czułem do niego ogromną sympatię. Ogromną! Jego pamiętne walki zbiegły się z początkami HBO i zawsze będę pamiętał, że przed pierwszym pojedynkiem z Riddickiem Bowem miałem dwa recitale - pierwszy o 17, a drugi o 20. Błagałem ludzi z widowni, żeby zgłosił się ktoś, kto ma HBO i żeby mnie i muzyków zaprosił na transmisję. Początkowo ludzie myśleli, że to żarty, ale na szczęście po drugim występie przyszedł sympatyczny pan i zaprosił nas do siebie.

To nie był właściciel klubu Giselle w Poznaniu?

- No nie, panie redaktorze! "Giselle" to było dopiero przy okazji walki z Lewisem!

Jasne, tylko żartowałem!

- Ten pan wziął nas do siebie do domu. Jego małżonka usypiała dzieci. Podczas walki emocje były takie, że jednemu z kolegów w trakcie transmisji normalnie pękła żyłka w oku. Niewiarygodne! A zwłaszcza to, jak się walka skończyła. Nigdy w zawodowym boksie nie widziałem, żeby ktoś, kto miał tak ogromną przewagę przegrał. I to w takich okolicznościach. Bowe był przestraszony i udawał. Przecież potem trener Gołoty pokazał, że ochraniacze, które pięściarze mają poniżej pasa, są tak mocne, że nikt nie jest w stanie zrobić im żadnej krzywdy!

Natomiast mój monolog o walce Andrew z Lewisem, oglądanej w klubie "Giselle", na drugi dzień miał pięć minut, po tygodniu - 15, a docelowo - aż 40 minut! Moja sympatia do Andrzeja Gołoty była, jest i będzie absolutna. Zaliczam go do najwybitniejszych polskich sportowców w historii. Panie Andrzeju, chylę czoła!

Nie wierzę, że o Królewskim nie potrafiłby pan powiedzieć czegoś kabaretowego i zarazem pokazującego, że czuje pan do niego sympatię.

- Od początku wierzyłem w talent Rodado! Kiedy zaczął grać na bardzo wysokim poziomie, co dzięki Bogu ciągle trwa i niech tak będzie dalej, powiedziałem w jednym z wywiadów - na wszelki wypadek - że, jeśli nie daj Boże ktoś będzie "majstrował" przy sprzedaży Rodado do innego klubu, to z Lesiem Piskorzem przykujemy się łańcuchami do pomnika Mickiewicza! I będziemy tak tkwić, do momentu, aż temu komuś przejdzie i się wycofa. Nie uwierzy, pan! – kilka minut po tym, gdy wywiad się ukazał, napisał do mnie prezes Królewski. Informacja była krótka. "Panie Marcinie, Rodado nie jest na sprzedaż!".

Żałuję, że nigdy nie zrobił pan monologu o Wiśle Kasperczaka, ale rozumiem pańskie podejście.

- Jak można by było śmiać się z takich postaci, z tamtej Wisełki? Jak można by było mówić w kabarecie o Jacku Wszole, czy o Władku Kozakiewiczu? To są po prostu absolutni mistrzowie, którzy osiągnęli największe sukcesy z możliwych. Przed nimi można tylko pochylać głowę.

A propos, mistrzostwa: czy ma pan karnet na cały sezon i czy uważa pan, że na koniec Wisła może fetować tytuł? Przepraszam, bo może mnie tu poniosło.

- Wie pan co? Dzisiaj poznałem równie szalonego gościa, co ja! O panu mówię, oczywiście. Pan jest podobnym świrem, jak ja!

Dziękuję bardzo, miło mi.

- Pytanie o karnet było eleganckim, delikatnym, nieprowokującym pytaniem. Natychmiast odpowiadam, że mam karnet, mam miejsce w loży obok Lesia Piskorza i obok "Fedora" [Jerzego Fedorowicza - red.]. Oczywiście wspominam, że po mojej lewej siedział, świętej pamięci Janek Nowicki. Niedawno, podczas mojego recitalu na Rynku w Kowalu, oddałem mu ogromne, zasłużone, honory.

Na meczach liczę na ogromne emocje. Skoro już ustaliliśmy, że obaj jesteśmy szaleni, to powiem panu prawdę: staram się ostrożnie podchodzić do sprawy. Może poczekajmy rok, że drużyna po powrocie do ekstraklasy okrzepnie. Jestem jednak niepoprawnym optymistą i nawet gdyby wkrótce Wisełka grała dwumecz z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów, będę mówił, że w Paryżu może być remis, a w Krakowie może być 2:1 dla Wisełki. A zatem na pana pytanie o mistrzostwo, odpowiem: może...

Oby. Bo to byłby piękny powrót klubu z wielkimi tradycjami.

- Powiedziałem: "może", a pan powiedział: "oby": Piękna puenta…

Zaraz, zaraz, chcę zapytać o coś jeszcze.

- Jak, to?! Genialną puentą pan wymyślił i nagle się pan jeszcze chce z czymś wtranżalać?!

Muszę. Mówi pan, że jesteśmy podobnymi świrami, więc chcę się tylko upewnić, jak pan patrzy na Cracovię. Nie podejrzewam pana o niezdrowe podejście do największego rywala ukochanej Wisły, ale oddaję panu głos.

- Absolutnie nigdy nie życzę źle innym drużynom! Cracovii też. Bardzo się cieszę, że w nowy sezon ekstraklasy Kraków wejdzie z Wisłą, Cracovią i Wieczystą. Nie pamiętam, kiedy ostatnio i które miasto miało aż trzy zespoły w ekstraklasie.

Wydaje mi się, że to mógł być Poznań w latach 90. Wtedy w ekstraklasie były Lech, Warta i Olimpia.

- Skoro zapytał pan mnie o Cracovię, to powiem panu, jakie mam marzenie. Otóż, proszę sobie wyobrazić finał Ligi Mistrzów. W Rzymie. Grają w nim Wisła i Cracovia. Przyjeżdżają dziesiątki tysięcy kibiców obu drużyn! Uwaga: każdy kibic wypija tylko jedno piwo i jest przecudna, fantastyczna atmosfera. Po meczu, całe Włochy mówią: freddo, czyli fajni, są ci z Krakowa!

A jaki jest wynik tego finału? Czy wynik nie ma żadnego znaczenia?

- Zacząłem pana doceniać! Już myślałem, że pan tak czuje tego sportowego ducha, że pan mnie o wynik nie zapyta!

Oby się kiedyś panu spełniło to marzenie!

- Oby!