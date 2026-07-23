Kamil Glik ogłosił. Wtedy zakończy karierę

Kamil Glik wrócił do Ekstraklasy w 2023 roku, były reprezentant Polski podpisał wówczas kontrakt z Cracovią. Wcześniej, przez trzynaście lat występował na zachodzie Europy, reprezentując takie kluby jak m.in. Monaco, Torino czy Palermo. Z francuskim zespołem Polak dotarł do półfinału Ligi Mistrzów, dzieląc szatnię z samym Kylianem Mbappe. Obecnie Glik zupełnie nie przypomina samego siebie sprzed lat, przez trzy lata w Ekstraklasie zagrał w zaledwie 24 spotkaniach.

REKLAMA

Zobacz wideo Hit! Polonia w Chicago oszalała na punkcie Lewandowskiego

Glik przemówił ws. dalszej kariery. "Dlaczego nie dać sobie szansy?"

Dużym problemem dla Kamila Glika po powrocie do Polski są coraz częstsze kontuzje. Zawodnik przyznał na konferencji prasowej przed startem nowego sezonu, że obecnie ze zdrowiem jest wszystko w porządku, dzięki czemu zawodnik w pełni formy będzie mógł przystąpić do rozgrywek, które, jak potwierdził sam Glik, będą ostatnimi w jego bogatej karierze.

Przepracowałem cały okres przygotowawczy, nic mi nie dolega, wszystko jest w porządku. A skoro tak, to dlaczego nie dać sobie szansy, żeby jeszcze w piłkę pograć? - stwierdził Kamil Glik.

Zobacz też: Posędziuje mecz Legii pierwszy raz od ponad 3 lat. Skarżył się na niego Mioduski

- Bardzo mi zależało, aby jeszcze rok pograć w piłkę. Wróciłem po ciężkiej kontuzji i czułem wewnątrz, że skoro pracowałem przez rok, aby wrócić do grania, to zależało mi, żeby pograć przez jeszcze jeden sezon. Czułbym spory niedosyt, gdybym zakończył karierę już teraz. Dałem sobie jeszcze jeden rok, żeby poukładać sobie w głowie pewne sprawy i spiąć to jakimś fajnym akcentem - potwierdził Glik.

"Jeżeli będę potrzebny, to muszę być w gotowości"

Glik ma świadomość, że najlepsze lata kariery już dawno za nim. W przyszłym sezonie będzie prawdopodobnie rezerwowym w zespole trenera Grzelaka. Mimo to zawodnik podkreślił, że w każdej potrzebie będzie gotowy, aby pomóc zespołowi.

- Trener będzie decydował, ale chyba nie ma na świecie zawodnika, który byłby zadowolony, że ogląda mecze z poziomu ławki. Każdy chce grać, ja również. Poukładałem sobie to w głowie, wiadome jest, że jestem zawodnikiem - powiedzmy - do uzupełnienia składu. Jeżeli będę potrzebny, to muszę być w gotowości. Nie jest to łatwe, bo przez całą karierę byłem zawodnikiem podstawowym, ważnym, praktycznie we wszystkich klubach - zauważa Glik.

Glik zdradził również, że po zakończeniu kariery zamierza pozostać przy piłce. O sytuację Polaka już teraz miały pytać zagraniczne kluby, które widzą zawodnika na stanowisku dyrektorskim.

- Kocham piłkę. Żyję tym praktycznie 24 godziny na dobę, oglądam wszystko, co się da - podsumował Glik.

Cracovia rozpocznie sezon w sobotę, 25 lipca o godzinie 20:15. Zmierzy się na wyjeździe z Lechem Poznań.