Nici z hitowego transferu Widzewa? Peszko ujawnia: "Nie wsiadł do samolotu"

Widzew Łódź jak do tej pory nie szaleje w letnim oknie transferowym. Dużo więcej piłkarzy opuszcza klub, niż do niego trafia. Barwy na stałe zmienili Dion Gallapeni, Samuel Kozlovsky i Bartłomiej Pawłowski, a wypożyczeni zostali Maciej Kikolski i Osman Bukari. Do klubu trafili zaś Karol Świderski i Mario Garcia. Trzeba było jednak ruszyć na poszukiwania nowego skrzydłowego.

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Hitowy transfer Widzewa upadł na ostatniej prostej? "Nie wsiadł do samolotu"

Jeszcze w środę 22 lipca wydawało się, że Widzew znalazł piłkarza na tę pozycję. Następcą Bukariego miał zostać Marin Soticek, który obecnie występuje w szwajcarskim FC Basel. 21-latek dwa lata temu trafił tam z rodzimej Lokomotivy Zagrzeb za 3 miliony euro, ale głównie rozczarowywał. Łącznie w 70 meczach strzelił siedem goli i zanotował tyle samo asyst. O możliwym transferze Soticka do łódzkiego klubu poinformował portal Meczyki.pl.

Jak się jednak okazuje, do tego ruchu może wcale nie dojść. Sensacyjne wieści na ten temat padły na youtube'owym kanale wyżej wspomnianego źródła. Co ciekawe jednak, nie przekazał ich żaden z dziennikarzy Meczyków, a zrobił to wiceprezes... Wieczystej Kraków, Sławomir Peszko.

- Marin Soticek nie dołączy do Widzewa. Nie wsiadł rano do samolotu. Wydarzyło się coś na ostatniej prostej - zdradził były reprezentant Polski.

Na te słowa Peszki szybko zareagował Tomasz Włodarczyk. Zdaniem dziennikarza młodzieżowy reprezentant Chorwacji wciąż może trafić do łódzkiego klubu.

- Piłkarz zaczął się wahać. Decyzja jest zawieszona, ale do końca dnia powinno się wyjaśnić, czy ostatecznie trafi do Widzewa - powiedział redaktor naczelny portalu Meczyki.pl.

Widzew Łódź sezon 2026/27 rozpocznie przed własną publicznością meczem przeciwko Motorowi Lublin. Podopieczni Aleksandara Vukovicia i piłkarze Mariusza Misiury staną naprzeciw siebie w niedzielę 26 lipca o godz. 17:30.

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