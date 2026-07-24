W piątkowy wieczór do gry wraca ukochana przez polskich kibiców Ekstraklasa. Na pierwszy ogień serwuje nam spotkania Radomiaka Radom z Wieczystą Kraków, a także Pogoni Szczecin z Legią Warszawa. Klub ze stolicy kraju w poprzednim sezonie przeżył rozczarowanie. Długo zajmował miejsce w strefie spadkowej, a dzięki Markowi Papszunowi zakończył rozgrywki na szóstym miejscu. Jak dziś wyglądają klubowe finanse? Głos zabrał Marcin Herra.

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Prezes Legii mówi wprost. Takie słowa o budżecie

- Budżet na ostatni sezon wynosił nieco powyżej 200 mln zł. Do zamknięcia go zabraknie nam mniej niż kilkunastu procent, choć czytałem różne sumy, które były do nas przyklejane, natomiast nie są one zgodne z prawdą. Budżet na nadchodzący sezon wciąż konstruujemy, chociaż wiadomo, że będzie mniejszy, co jest normalne, ponieważ nie będziemy grali w pucharach. Zakładamy, że będzie na poziomie 170-175 mln zł - powiedział prezes klubu w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty.

Działacz został dopytany przez przeprowadzającego rozmowę Sebastiana Staszewskiego, czy Legia jest na skraju bankructwa. Kategorycznie zaprzeczył, odpowiadając: "nie".

Herra odniósł się także do kwestii związanej z konsumowaniem dnia meczowego, z którego w sezonie 2024/25 Legia zarobiła 45 milionów złotych. - W Polsce jest kilka klubów ze stadionami o podobnej wielkość co nasz lub większymi i nawet nie zbliżają się do liczb, które my osiągamy. Ale ja i tak oczekuję więcej. Uważam, że jest jeszcze wiele przestrzeni, które możemy zagospodarować. Na przykład organizacja dużych wydarzeń, która poprawia naszą sytuację. Przecież środki z wykorzystania stadionu na matury "Szkoły w Chmurze" czy koncertów zasilają budżet - dodał.

Według jego wyliczeń w przyszłości budżet warszawskiego klubu może wynosić nawet od 250 do 300 milionów złotych. Herra mówi o tych kwotach jako o czymś realnym.

Legia Warszawa czeka na mistrzostwo Polski już pięć lat. Sezon rozpocznie w piątek 24 lipca. O 20:30 zagra w Szczecinie z Pogonią. Tydzień później - w niedzielę 2 sierpnia o 14:45 - podejmie na własnym boisku Zagłębie Lubin.