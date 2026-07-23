Wielka rewolucja w Ekstraklasie. PZPN wydał miliony złotych

- Wchodzimy na zupełnie nowy poziom, jeśli chodzi o nowoczesność w PZPN. Pod względem technologicznym znajdujemy się w europejskiej czołówce, a jako federacja konsekwentnie wchodzimy na coraz wyższy poziom - powiedział wiceprezes PZPN ds. organizacyjno-finansowych Adam Kaźmierczak, zachwalając warszawskie centrum VAR, które federacja zaprezentowała w czwartkowe przedpołudnie.

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To wielka rewolucja w polskim systemie VAR, czym Ekstraklasa dołącza m.in. do Ligi Mistrzów i najlepszych lig w Europie. Ze scentralizowanego systemu VAR korzystają już też Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A i Ligue 1. Tak samo wygląda to w Portugalii czy Hiszpanii. Ciasne wozy pod stadionami Ekstraklasy to już przeszłość. Od piątku polskie centrum VAR to siedziba PZPN przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7 w Warszawie. - To ważny krok w realizacji naszej strategii modernizacji polskiej piłki - dodał sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski.

PZPN wydał miliony

VAR w Ekstraklasie działa od sezonu 2017/18. Cztery lata później system VAR light, który korzysta z mniejszej liczby kamer, został też wprowadzony do I ligi. PZPN ujawnił, że trwają prace nad wprowadzeniem systemu także do II ligi oraz Ekstraligi kobiet. Do tej pory VAR kosztował PZPN aż 70 mln złotych. 10 mln złotych to koszt scentralizowanego centrum - To kwota, którą związek sam pokrył w całości - powiedział Wachowski.

Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl

Na dwuetapowym spotkaniu z dziennikarzami obecni byli też wiceprezes Kaźmierczak dyrektorka sprzedaży i rozwoju biznesu Orange Polska - Agnieszka Kiełbicka. Operator sieci komórkowej to kluczowy partner PZPN przy wdrażaniu systemu VAR i jego centrum.

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- Całe przedsięwzięcie trwało kilka miesięcy, kiedy jako jedyny operator w Polsce zostaliśmy poproszeni przez PZPN o złożenie oferty. Wynikało to z naszej dobrej aktywności w ostatnich latach w rynkach mediowym i sportowym w Polsce. Centrum VAR to wielka zmiana w polskiej piłce. Do tej pory sędziowie wraz z wozami VAR musieli się przemieszczać po całej Polsce, by docierać na stadiony Ekstraklasy. To kosztowało nie tylko spore pieniądze, ale też czas - powiedziała Kiełbicka.

- Usługa, jaką dostarczamy do PZPN, sprawia, że sędziowie mogą pracować nie tylko z jednego miejsca w Polsce, ale też w bardzo komfortowych warunkach, korzystając z najnowszych technologii. Sędziowie będą korzystać z bardzo wysokiej jakości obrazu, który z każdego stadionu w Ekstraklasie dotrze do centrum maksymalnie w 50 milisekund. To czas potwierdzony, bo takie systemy muszą przejść certyfikację FIFA i nasz uzyskał ją bez problemu. I co równie ważne, ten system został zbudowany tak, że w przyszłości może zostać z łatwością rozbudowany.

Jak to wygląda w praktyce? Każdy stadion w Ekstraklasie połączony jest podwójną trasą światłowodową (na wypadek, gdyby jedna z nich uległa awarii) z centrum danych firmy Organe, które znajduje się w Łazach pod Warszawą. Stamtąd obraz - także za pomocą specjalnego światłowodu o przepustowości 2×10 Gb/s - przesyłany jest do centrum VAR, gdzie sędziowie będą podejmować kluczowe decyzje. Na potrzeby funkcjonowania systemu w siedzibie PZPN podłączono aż dwa kilometry kabli, które obsługują pięć pokojów dla sędziów. Szósty zostanie otwarty w najbliższych miesiącach.

Technologiczna rewolucja w Ekstraklasie

Scentralizowany system VAR testowany był już w poprzednim sezonie. Do pierwszych prób doszło 1 maja przy okazji meczu Legia Warszawa - Widzew Łódź (1:0) oraz dzień później w trakcie finału Pucharu Polski na Stadionie Narodowym. Jako że próby przebiegły pomyślnie, to system działał już na dwóch meczach ostatniej kolejki poprzedniego sezonu Ekstraklasy: Lech Poznań - Wisła Płock (2:2) oraz Raków Częstochowa - Arka Gdynia (3:0).

Centrum VAR znajduje się na czwartym piętrze budynku przy Bitwy Warszawskiej. Jak usłyszeliśmy, w dniu meczu już na dwie godziny przed meczem, dostęp do pokojów mają tylko sędziowie. My w czwartek mieliśmy jednak możliwość odwiedzić to miejsce. I trzeba przyznać, że pokoje robią wielkie wrażenie.

W każdym z nich sędziowie oglądać będą mecze z różnych perspektyw na trzech wielkich telewizorach. To ma usprawnić wyłapanie momentu ewentualnego przewinienia, które operator systemu VAR może pokazać arbitrowi aż z 12 różnych ujęć. Należy podkreślić, że sędziowie otrzymują obraz niemal w czasie rzeczywistym, szybciej niż jakikolwiek kibic.

Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl

Znajdujący się w pokoju sędziów operatorzy VAR wybierają fragmenty na specjalnych, dotykowych ekranach i przesyłają je do monitora stojącego tuż sędzią. Ten ogląda sytuację na wielkim ekranie i ma możliwość poproszenia o dowolne z dostępnych ujęć. Wszystko po to, by decyzje podejmowane były z zegarmistrzowską precyzją. O to dba system Hawk Eye, który stosowany jest w Lidze Mistrzów i wszystkich najlepszych rozgrywkach w Europie.

Decyzje z centrum VAR przekazywane są sędziom na stadionach za pośrednictwem sprzętu marki Riedel, która specjalizuje się w profesjonalnym sprzęcie z segmentu AV. Kolejną nowością, która trafi do Ekstraklasy, będzie wprowadzenie systemu półatomatycznego spalonego, który od kilku lat funkcjonuje w rozgrywkach FIFA, UEFA i największych lig Europy.

Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl

W przypadku funkcjonowania scentralizowanego systemu pojawiły się pytania o końcówkę sezonu i multiligę, gdzie dziewięć meczów rozgrywanych będzie w jednym czasie. Odpowiedź jest prosta: trzy z nich obsłużą wozy VAR, które - mimo wszystko - nie odejdą całkowicie do lamusa. Ale ma to być jedyny taki moment w przyszłości Ekstraklasy.

- Realizujemy jedno z priorytetowych zobowiązań tej kadencji. To bardzo ważny krok w dalszym profesjonalizowaniu rozgrywek w Polsce. Jesteśmy przekonani, że nowe centrum VAR będzie realnym wsparciem dla sędziów, zwiększy ich komfort pracy oraz pozytywnie wpłynie na transparentność decyzji boiskowych - podsumował prezes PZPN Cezary Kulesza.