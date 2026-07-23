Gwiazdor Rakowa o krok od transferu. Padnie rekordowa kwota

"Jonatan Brunes nie zagra w dzisiejszym meczu z Vallettą. Trwają negocjacje pomiędzy Rakowem a Spartą Praga" - poinformował w czwartek dziennikarz na WylotTV, Kamil Głębocki. Według niego oferty Czechów "nie są dalekie od oczekiwań Częstochowian". Wydaje się więc, że norweski napastnik lada moment opuści polską Ekstraklasę.

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Prezes Rakowa potwierdza ws. Brunesa. Tyle zarobi na nim klub

To, że prowadzone są w tej sprawie negocjacje, potwierdził już nawet prezes Rakowa, Wojciech Cygan. - Jesteśmy faktycznie blisko osiągnięcia porozumienia ze Spartą. Rozmawiamy, ustalamy szczegóły. (...) To nie jest kwestia ostatnich dni, choć w ostatnich dniach toczyły się bardziej intensywne rozmowy. Wczoraj był bardzo intensywny dzień, a dzisiaj czekamy na finalne ustalenia - zdradził na antenie Kanału Sportowego. A na jakie pieniądze może liczyć ekipa spod Jasnej Góry?

Tego Wojciech Cygan nie ujawnił. Zrobił to za to dziennikarz Kanału Sportowego, Adam Sławiński. - Jeżeli chodzi o Brunesa, to nie ma mowy, by on dzisiaj zagrał w pierwszym składzie. Sparta Praga też gra w kwalifikacjach do europejskich pucharów i dzisiejszy występ Brunesa oznaczałby to, że nie mógłby on potem zagrać dla nich w eliminacjach. Nie po to wydają ciężkie miliony na tego zawodnika, pewnie powyżej pięciu, myślę że około sześciu milionów, by potem nie móc korzystać z zawodnika. To będzie rekordowy transfer Sparty, tak jak spojrzałem. Mówi się o tych sześciu milionach, więc ten dzisiejszy potencjalny występ Brunesa jest wykluczony - wyjaśnił.

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Brunes o krok od Sparty Praga. Czesi idą po rekord transferowy

Gdyby informacje te się potwierdziły, Brunes stałby się drugim lub trzecim najdroższym piłkarzem sprzedanym przez Raków w historii. Do tej pory najwięcej Częstochowianie zarobili na transferze Antego Crnaca do Norwich City (ok. 11 mln euro). Z kolei drugi w tym zestawieniu Kamil Piątkowski trafił do RB Salzburg właśnie za wymieniane 6 mln euro. Przy okazji Norweg będzie też najdroższym nabytkiem Sparty Praga. Do tej pory jej rekord to 4 mln euro wydane w zimowym okienku na Matyasa Vojtę.

Dla Rakowa odejście Brunesa byłoby nie lada osłabieniem. 25-latek przez dwa sezony rozegrał dla tego klubu 81 meczów, w których strzelił aż 40 goli. Portal Transfermarkt.de wycenia jego wartość na 8 mln euro. To o dwa miliony więcej niż zdaniem Sławińskiego proponuje Sparta.