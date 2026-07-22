To ma być nowa gwiazda Wisły. Tak nazwał go Jarosław Królewski

Wisła Kraków wciąż nie skompletowała kadry na nadchodzący wielkimi krokami sezon Ekstraklasy. Biała Gwiazda wróciła do elity po czterech latach spędzonych w I lidze. Awans wywalczony został w świetnym stylu, gdyż drużyna prowadzona przez Mariusza Jopa zdystansowała wszystkich rywali. Najwięcej punktów, najwięcej strzelonych bramek i najmniej straconych - to była prawdziwa dominacja.

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Jedną z pozycji, na której Wisła potrzebuje wzmocnienia, jest środek pomocy. Tureckie media informowały, że na Reymonta może trafić Karol Linetty, który dopiero co rozwiązał kontrakt z Kocaelisporem. Prezes beniaminka Ekstraklasy jednak szybko rozwiał te plotki, wyjaśniając całą sytuację jednym słowem.

Oto dzik Jarosława Królewskiego. 23-latek z 3. ligi francuskiej

Jarosław Królewski potwierdził jednak, że faktycznie niebawem w Krakowie pojawi się nowy piłkarz. "Transfer tego dzika będzie gotówkowy" - zdradził, cytowany przez Grzegorza Wojtowicza. Teraz już wiadomo, kto jest hucznie zapowiadanym dzikiem, o czym informuje portal "Meczyki". Nowym zawodnikiem Wisły może zostać bowiem Jocelyn Janneh, który w zeszłym sezonie zaznał goryczy spadku z Ligue 2.

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23-letni Gwinejczyk, który zadebiutował w zeszłym roku w reprezentacji, niemal całą swoją seniorską karierę spędził w Bastii. Defensywny pomocnik przed czterema laty trafił na Korsykę z tureckiego Kayserisporu, a dwa lata temu podpisał kontrakt do czerwca 2027 roku. Oznacza to, że faktycznie Wisła musiałaby zapłacić za tego piłkarza.

Wisła Kraków jeszcze się waha

Sam Janneh chętnie przeniósłby się do Krakowa, ale na Reymonta jeszcze nie mają pewności co do takiego rozwiązania. Chodzi m.in. o kwestie dotyczące zgrania zespołu. Problemem będzie również kwestia pozwolenia na pracę, gdyż 23-latek nie posiada paszportu kraju UE. "Decyzja ma zapaść nawet jutro, najpóźniej po niedzielnym meczu z GKS-em Katowice" - czytamy.

To właśnie Gieksa będzie pierwszym rywalem Białej Gwiazdy po powrocie do Ekstraklasy. Spotkanie to odbędzie się na stadionie im. Henryka Reymana w Krakowie. Tydzień później Wisła zmierzy się na wyjeździe z Piastem Gliwice.