Pogoń Szczecin szykuje się do rozpoczęcia sezonu. Na rynku transferowym postawiono na razie głównie na ruchy wewnątrz Ekstraklasy. Już dawno temu potwierdzone było przyjście Patryka Dziczka z Piasta Gliwice. Dużym wzmocnieniem w ataku może okazać się Jean-Pierre Nsame, sprowadzony z Legii. Na tym jednak ruchy Portowców z pewnością się nie skończą. W kręgu zainteresowania znajdują się bowiem dwaj piłkarze Lechii Gdańsk - Rifet Kapic i Camilo Mena.

REKLAMA

Zobacz wideo

Działacze Pogoni ostatnimi czasy chętnie zerkają też na ligi angielskie. Przed rokiem do Szczecina trafił Sam Greenwood, pozyskany na zasadzie wolnego transferu z Leeds. Pomocnik nie sprawdził się jednak w Ekstraklasie - wystąpił w 20 spotkaniach i nie zaskarbił sobie sympatii kibiców. Niedawno został bez żalu sprzedany do grającego w Championship Bristol City.

Pogoń znów szuka w Anglii. Dogadała się z Tottenhamem

Teraz w Szczecinie znów postanowiono ściągnąć zawodnika grającego w Anglii. Jak podał Pete O'Rourke, ekstraklasowy klub już niebawem ściągnie młodego obrońcę z doświadczeniem z rozgrywek europejskich. "Pogoń Szczecin porozumiała się z Tottenhamem w sprawie kwoty transferowej za Alfiego Dorringtona. Teraz piłkarz będzie rozmawiać o tym ruchu" - czytamy.

Zobacz też: Legia już nie udaje. W Warszawie zaczęła się zupełnie nowa epoka

Alfie Dorrington do tej pory przede wszystkim występował w drużynach młodzieżowych Tottenhamu, notując ponad 70 spotkań w Premier League 2 oraz U18 Premier League. Ma też na koncie pięć meczów w Lidze Młodzieżowej UEFA. Defensor spędził cały rok 2025 w Aberdeen, notując 30 spotkań we wszystkich rozgrywkach - wliczając w to el. Ligi Europy oraz Ligę Konferencji. W rundzie wiosennej sezonu 2025/26 Dorrington natomiast grał w Salford City z League Two.

Zagrał przeciwko Janowi Bednarkowi w debiucie w Premier League

21-latek ma już na koncie debiut w Premier League. Podczas wyjazdowego meczu z Southampton szansę debiutu dał mu trener Ange Postecoglou. Dorrington wszedł w 77. minucie za Djeda Spence'a. Wynik tego spotkania był już dawno ustalony, gdyż Tottenham prowadził po pierwszej połowie 5:0. W drugiej połowie nie padły już żadne bramki. Piłkarzem Świętych był wówczas Jan Bednarek. Dla samego Dorringtona był to jedyny występ w angielskiej elicie.

Pogoń Szczecin już w pierwszej kolejce Ekstraklasy zmierzy się przed własną publicznością z Legią Warszawa. Spotkanie zaplanowane na piątkowy wieczór będzie transmitowane nie tylko na zakodowanych kanałach Canal+, ale również w serwisie YouTube.