To będzie nowy napastnik Legii? W sieci aż huczy przez jedno zdjęcie

Legia Warszawa w letnim oknie transferowym dokonała już pięciu transferów. Klub ze stolicy Polski zasilili Ivan Brkić, Łukasz Zjawiński, Zoran Arsenić, Robert Deziel Jr. oraz Michal Sevcik. Wciąż jednak trwają poszukiwania zawodnika, który miałby odpowiadać w zespole Marka Papszuna za strzelanie goli. Mileta Rajović bowiem skutecznością nie grzeszy, kontuzji doznał Antonio Colak, a ekipę z Warszawy opuścił Jean-Pierre Nsame.

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Lechia straci kolejnego piłkarza? Legia sięga po Wjunnyka

Jak się okazuje, Legia zamierza sięgnąć po napastnika Lechii Gdańsk, która spadła z Ekstraklasy i zmaga się z olbrzymimi problemami finansowymi. Jak poinformował Piotr Potępa, część zawodników nie otrzymała wynagrodzeń za maj i czerwiec, a niektórzy złożyli już wezwania do zapłaty. Wprawdzie nie wiadomo, czy w tej grupie jest Bohdan Wjunnyk, ale to właśnie Ukrainiec jest łączony z warszawskim klubem.

Takie informacje przekazał portal Sport.ua, który ujawnił, że przedstawiciele Legii spotkali się już z ojcem piłkarza, Siergiejem, który jest agentem 24-letniego napastnika. Co więcej, doniesienia te mają odzwierciedlenie w rzeczywistości, bowiem Siergiej Wjunnyk opublikował na Instagramie zdjęcie spod stadionu przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie.

Ukraińscy dziennikarze dodają, że niebawem Legia rozpocznie negocjacje z Lechią ws. transferu piłkarza, którego umowa z gdańskim klubem obowiązuje końca czerwca 2028 roku. Nie wiadomo jednak, jak zapatruje się na to Paolo Urfer, który - według portalu Trojmiasto.pl - odrzucił ofertę Hellasu Werona za Kacpra Sezonienkę opiewającą na 1 mln euro.

Bohdan Wjunnyk w Lechii występuje od marca 2024 roku. W jej barwach rozegrał łącznie 61 spotkań, w których strzelił 10 goli i zanotował pięć asyst. Wcześniej mierzący 189 centymetrów wzrostu napastnik grał dla Szachtara Donieck, Mariupolu, FC Zurich i Grazer AK 1902.

Legia w pierwszej kolejce Ekstraklasy zmierzy się z Pogonią Szczecin. Mecz ten zaplanowano na piątek 24 lipca o godz. 20:30. Relację tekstową na żywo przeprowadzi portal Sport.pl. Śledzić będzie ją można także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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