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Legenda Legii doradza Widzewowi. "Jest dla mnie jak drugi ojciec"

Na początku lipca 2026 roku czeski napastnik Tomas Pekhart zakończył karierę piłkarską. Były król strzelców Ekstraklasy do dziś bardzo ceni Legię Warszawa i Aleksandara Vukovicia, obecnego trenera Widzewa Łódź. 37-latek w wywiadzie dla beinsports.com ujawnił, że aktualnie blisko współpracuje z właścicielem łódzkiego klubu, Robertem Dobrzyckim.
Robert Dobrzycki
Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Wyborcza.pl

Tomas Pekhart to postać znana kibicom i obserwatorom Ekstraklasy. Czeski, mierzący 194 cm wzrostu, napastnik ma z naszej ligi masę pozytywnych wspomnień. Co więcej, jedna z jego córek urodziła się w Warszawie. Po zakończeniu kariery 37-latek w dalszym ciągu ma, i to dość silne, związki z polską piłką. 

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Pekhart doradza Dobrzyckiemu, a Vuković to jego "drugi ojciec"

Czech przyjechał do naszego kraju z Hiszpanii, gdzie grał dla Las Palmas. W 2020 roku podpisał pierwszy kontrakt z Legią Warszawa, a po przerwie związanej z przenosinami do tureckiego Gaziantep FK, w 2023 roku parafował drugą umowę. W ekipie "Wojskowych" występował do 2025 roku. Na boiskach Ekstraklasy zagrał łącznie w 120 meczach, w których strzelił 50 goli i dołożył 5 asyst. W sezonie 2020/21 z 22 bramkami zdobył koronę króla strzelców ligi. 

- Zawsze byłem bardzo blisko Legii, ponieważ to klub mojego serca. Miałem nadzieję, że po tym wszystkim, czego doświadczyłem i co osiągnąłem w klubie, będę mógł tam zostać w innej roli. W każdym razie nadal bardzo uważnie śledzę losy Legii - zaznaczył Pekhart w rozmowie z beinsports.com. - Liga stała się o wiele bardziej konkurencyjna. Zespoły są silniejsze, bardziej fizyczne i dysponują większymi środkami finansowymi - dodał. 

Najciekawszy fragment rozmowy dotyczył jednak tego, czym obecnie zajmuje się były napastnik Legii Warszawa. Po tym, jak nie dostał szansy w stołecznym klubie, nawiązał kontakt z... Widzewem Łódź. Jak sam przyznał: "teraz trochę angażuję się w agencyjną stronę piłki nożnej", a z jego wskazówek korzysta klub, którego właścicielem jest Robert Dobrzycki. 

- Jestem bardzo blisko związany z ludźmi z Widzewa i z właścicielem klubu, Robertem Dobrzyckim. Kiedy rozważali sprowadzenie Aleksandara Vukovicia do klubu, również mnie o niego pytali, bo jest dla mnie jak drugi ojciec. Razem zdobywaliśmy tytuły i to on sprowadził mnie do Legii. Mamy bardzo bliskie relacje - powiedział Pekhart.

- Jestem też bardzo blisko Widzewa i ludzi wokół klubu. To bardzo ekscytujący projekt i myślę, że mogą być bardzo mocni w tym sezonie - podkreślił 26-krotny reprezentant Czech. 

W pierwszym meczu Ekstraklasy Widzew Łódź zmierzy się na swoim stadionie z Motorem Lublin. Początek w niedzielę 26 lipca o godzinie 17.30. 

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