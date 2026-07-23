Legenda Legii doradza Widzewowi. "Jest dla mnie jak drugi ojciec"

Tomas Pekhart to postać znana kibicom i obserwatorom Ekstraklasy. Czeski, mierzący 194 cm wzrostu, napastnik ma z naszej ligi masę pozytywnych wspomnień. Co więcej, jedna z jego córek urodziła się w Warszawie. Po zakończeniu kariery 37-latek w dalszym ciągu ma, i to dość silne, związki z polską piłką.

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Pekhart doradza Dobrzyckiemu, a Vuković to jego "drugi ojciec"

Czech przyjechał do naszego kraju z Hiszpanii, gdzie grał dla Las Palmas. W 2020 roku podpisał pierwszy kontrakt z Legią Warszawa, a po przerwie związanej z przenosinami do tureckiego Gaziantep FK, w 2023 roku parafował drugą umowę. W ekipie "Wojskowych" występował do 2025 roku. Na boiskach Ekstraklasy zagrał łącznie w 120 meczach, w których strzelił 50 goli i dołożył 5 asyst. W sezonie 2020/21 z 22 bramkami zdobył koronę króla strzelców ligi.

- Zawsze byłem bardzo blisko Legii, ponieważ to klub mojego serca. Miałem nadzieję, że po tym wszystkim, czego doświadczyłem i co osiągnąłem w klubie, będę mógł tam zostać w innej roli. W każdym razie nadal bardzo uważnie śledzę losy Legii - zaznaczył Pekhart w rozmowie z beinsports.com. - Liga stała się o wiele bardziej konkurencyjna. Zespoły są silniejsze, bardziej fizyczne i dysponują większymi środkami finansowymi - dodał.

Najciekawszy fragment rozmowy dotyczył jednak tego, czym obecnie zajmuje się były napastnik Legii Warszawa. Po tym, jak nie dostał szansy w stołecznym klubie, nawiązał kontakt z... Widzewem Łódź. Jak sam przyznał: "teraz trochę angażuję się w agencyjną stronę piłki nożnej", a z jego wskazówek korzysta klub, którego właścicielem jest Robert Dobrzycki.

- Jestem bardzo blisko związany z ludźmi z Widzewa i z właścicielem klubu, Robertem Dobrzyckim. Kiedy rozważali sprowadzenie Aleksandara Vukovicia do klubu, również mnie o niego pytali, bo jest dla mnie jak drugi ojciec. Razem zdobywaliśmy tytuły i to on sprowadził mnie do Legii. Mamy bardzo bliskie relacje - powiedział Pekhart.

- Jestem też bardzo blisko Widzewa i ludzi wokół klubu. To bardzo ekscytujący projekt i myślę, że mogą być bardzo mocni w tym sezonie - podkreślił 26-krotny reprezentant Czech.

W pierwszym meczu Ekstraklasy Widzew Łódź zmierzy się na swoim stadionie z Motorem Lublin. Początek w niedzielę 26 lipca o godzinie 17.30.