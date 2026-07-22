Widzew przekazał fatalne wieści. "Będzie pauzował przez kilka miesięcy"

Odkąd Widzew Łódź został przejęty przez Roberta Dobrzyckiego, kibice łódzkiego klubu snują mocarstwowe plany. Trudno zresztą nie marzyć o walce o tytuły, jeżeli właściciel klubu wydaje rekordowe pieniądze. Przez ostatnie miesiące Widzew przeprowadził najdroższy transfer wewnątrz Ekstraklasy, najdroższy transfer reprezentanta Polski do klubu Ekstraklasy, czy też najdroższy w ogóle transfer w historii ligi.

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Pierwszy pełny sezon pod rządami Dobrzyckiego niemalże zakończył się katastrofą. Jeszcze na trzy kolejki przed końcem Widzew zajmował miejsce w strefie spadkowej. Ostatecznie udało się wyciągnąć "nad kreskę" i zająć 14. pozycję, ale ambicje przy al. Piłsudskiego sięgają znacznie wyżej. Nowym piłkarzem klubu ma zostać młodzieżowy reprezentant Chorwacji, skrzydłowy Marin Soticek.

Fatalne wieści dla Widzewa. Obrońca kontuzjowany tuż przed startem ligi

Okazuje się jednak, że konieczne może okazać się wzmocnienie linii defensywy. Podczas ostatniego sparingu przed początkiem sezonu groźnie wyglądającego urazu kolana doznał lewy obrońca Widzewa, Carlos Isaac. Teraz łódzki klub poinformował o wynikach szczegółowych badań Hiszpana. Diagnoza okazała się fatalna.

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"Carlos Isaac podczas meczu z Puszczą Niepołomice doznał kontuzji więzadła pobocznego w kolanie i będzie pauzował przez kilka najbliższych miesięcy" - czytamy w mediach społecznościowych Widzewa. Można się więc spodziewać, że defensor sprowadzony zimą z Cordoby za milion euro nie będzie do dyspozycji trenera Aleksandara Vukovicia przez całą rundę jesienną.

Samuel Akere też pauzuje. "2-3 tygodnie"

Kibice Widzewa obawiali się również o stan zdrowia skrzydłowego Samuela Akere. Nigeryjczyk wrócił z wypożyczenia do chorwackiego Osijeku, ale również doznał kontuzji kolana. W jego przypadku wieści są jednak o wiele lepsze. "Przerwa w grze potrwa około 2-3 tygodni, w zależności od dolegliwości bólowych w trakcie rehabilitacji" - czytamy.

Widzew Łódź rozpocznie sezon 2026/27 Ekstraklasy od domowego meczu z Motorem Lublin. Spotkanie to zaplanowane jest na niedzielne popołudnie 26 lipca. W drugiej kolejce natomiast Łodzian czekać będzie wyjazd do Płocka na starcie z Wisłą.