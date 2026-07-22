Rajović dostał radę od byłej gwiazdy Legii. "Wszystko staje się łatwiejsze"

Miniony sezon był niezwykle trudny dla Legii Warszawa, co prawda "Wojskowi" zajęli szóste miejsce i niemal awansowali do europejskich pucharów, ale przez większość rozgrywek walczyli o utrzymanie. Dużym problemem była skuteczność pod bramką rywali, szczególnie mocno zawodził Mileta Rajović, z Duńczykiem wiązano w stołecznym zespole duże nadzieje.

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Pekhart radzi Rajoviciowi. "Wtedy wszystko staje się dużo łatwiejsze"

W rozmowie z telewizją beIN SPORTS o Rajoviciu wypowiedział się Tomas Pekhart. Były król strzelców Ekstraklasy w barwach Legii stwierdził, że napastnikowi z pewnością pomogłoby trafienie w pierwszym spotkaniu. Czech dodał, że na skuteczność Duńczyka wpływ ma też styl gry "Wojskowych", który jest bardziej wymagający dla napastników.

- Niech strzeli gola już w pierwszym meczu. Wtedy wszystko staje się dużo łatwiejsze - stwierdził w rozmowie z beIN SPORTS Pekhart.

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- Wiem, że był mocno krytykowany za brak goli, ale trzeba też spojrzeć na to, jak zmienił się styl gry. Kiedy ja grałem w Legii, miałem wokół siebie fantastycznych skrzydłowych. Wiedziałem, że praktycznie w każdym meczu dostanę kilka bardzo dobrych dośrodkowań i trzy lub cztery okazje do zdobycia bramki. Reszta zależała już ode mnie. Wiedziałem, że sytuacje się pojawią i moim zadaniem było je wykorzystać - dodał Czech.

Zdaniem Pekharta dużo bardziej wymagająca stała się też cała liga, której poziom w ostatnich latach mocno wzrósł.

- Ostatnio oglądałem mecze, w których napastnik praktycznie nie miał żadnych dogodnych okazji, bo drużyna po prostu ich nie kreowała. Jak już mówiłem, liga stała się dużo bardziej wymagająca. Zespoły są silniejsze, bardziej fizyczne i mają większe budżety - podsumował Pekhart.

Legia rozpocznie nowy sezon Ekstraklasy w piątek, 24 lipca o godzinie 20:30. Pierwszym rywalem "Wojskowych" będzie Pogoń Szczecin.