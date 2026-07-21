"To było rekordowe okienko w historii Lecha". Rząsa ujawnił, ile wydali

Lech Poznań powtórzył sukces z lat 80. ubiegłego wieku i obronił mistrzostwo Polski. "Kolejorz" skorzystał również na sensacyjnych rozstrzygnięciach w innych ligach europejskich, bowiem dzięki nim cieszy się rozstawieniem we wszystkich czterech rundach eliminacji Ligi Mistrzów. Z tym że rozgrywki zacznie od rundy numer dwa.

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Rekordowe okno transferowe w wykonaniu Lecha Poznań

Rywalem Poznaniaków już we wtorek 21 lipca będzie mistrz Danii, Aarhus GF. W związku z wcześniejszym początkiem sezonu, który Lech zainaugurował triumfem w Superpucharze Polski nad Górnikiem Zabrze (3:1), trzeba było przygotować kadrę gotową na to, by rozprawić się z Duńczykami, a następnie siłą rozpędu przejść przez kolejne rundy w drodze ku marzeniom.

Kibice "Kolejorza" nie mogą narzekać. Lech z przytupem wszedł w letnie okno transferowe, wykupując Luisa Palmę z Celtiku Glasgow za rekordowe 4 mln euro, a także ściągając najlepszego bramkarza ligi tureckiej, Mateusza Lisa z Goeztepe. Niedługo później dołączyli do nich Terry Yegbe z FC Metz i Allahyar Sayyadmanesh, który poprzednio występował w KVC Westerlo.

Jak wyjawił w rozmowie z TVP Sport dyrektor sportowy Lecha, Tomasz Rząsa, takich pieniędzy w Poznaniu jeszcze nigdy w jednym okienku nie wydano.

- Mogę potwierdzić, że to było rekordowe okienko w historii Lecha Poznań. Wydaliśmy ok. 15 milionów euro. To są oczywiście nie tylko kwoty transferowe, ale również prowizje agentów i kwoty za podpis dla zawodników, więc trochę się uzbierało - zdradził.

To zadecydowało o wykupieniu Palmy, Yegbe, Lisa i Sayyadmanesha

Największe pieniądze poświęcono na wykupienie Luisa Palmy. Wielu kibiców łapało się za głowy, gdy zobaczyli, ile na Honduranina wydał "Kolejorz". 4 mln euro bowiem piechotą nie chodzą. Rząsa jednak podkreślił, że skrzydłowy dał poważne argumenty, by tak głęboko sięgnąć do kieszeni.

- Zawodnik był przekonany, żeby zostać, ale musieliśmy zbudować odpowiednią wiarygodność. Zresztą to działało w obie strony. Luis dał w klasyfikacji kanadyjskiej 22 punkty – 12 goli i 10 asyst. Klub, kibice i miasto zadbali o to, by chciał się pod tym transferem podpisać i dlatego taka decyzja oraz wielkie środki wydane na ten ruch - zaznaczył.

Jeśli chodzi o pozostałe transfery: 3 mln euro Lech wydał na Terry'ego Yegbe, Mateusz Lis został zakupiony za ok. milion euro, a Allahyar Sayyadmanesh - choć przychodził jako wolny zawodnik - otrzymał pokaźną premię za podpisanie umowy w wysokości ok. 1,5 mln euro.

- Nie doszliśmy do porozumienia z Antonio Miliciem. W międzyczasie poszukiwaliśmy kandydatów do ewentualnego zastąpienia tego zawodnika. Terry był naszym pierwszym wyborem i kilka składowych musiało zagrać, ale ostatecznie dokonaliśmy tego transferu. W przypadku Irańczyka byliśmy najbardziej konkretni w porównaniu do innych konkurencyjnych klubów, które chciały pozyskać tego piłkarza. Tu nie było kwoty transferowej, ale trzeba było dojść do porozumienia z zawodnikiem oraz agencją i to potrafiliśmy zrobić najszybciej. W tej sytuacji siła klubu Lech Poznań była decydująca - opowiadał dyrektor sportowy "Kolejorza".

- Rozpatrywałbym transfer Mateusza Lisa w kategorii zabezpieczenia na odejście Bartosza Mrozka. Nasi wychowankowie jak Mrozek, Kozubal czy Gurgul wiedzą, że jeśli w tym okienku będzie atrakcyjna oferta pod względem sportowym i finansowym zarówno dla zawodnika jak i klubu, to możemy przychylić się do takiego transferu. Dlatego chcieliśmy być gotowi na takie kroki - dodał.

Lech był zdeterminowany i działał szybko. "Byliśmy gotowi"

Co jeszcze różni dzisiejszego Lecha od tego z innych sezonów pomistrzowskich? Tempo działania na rynku transferowym. - Bardzo szybko dokonaliśmy kluczowych transferów. Jak co roku chcieliśmy jak najszybciej skompletować kadrę. Natomiast tym razem byliśmy gotowi i sportowo i finansowo. Dzięki dwóm mistrzostwom Polski z rzędu i grze w europejskich pucharach mieliśmy takie środki, które mogliśmy spokojnie wydać - stwierdził Rząsa.

- Krok po kroku budujemy siłę klubu. Jeśli pójdzie za tym sukces sportowy i regularnie będziemy występowali w europejskich pucharach, to klub się rozwinie, a kadra będzie coraz mocniejsza i za tym mogą iść wyższe kwoty transferowe - zakończył.

Wyjazdowy mecz Lecha Poznań z Aarhus GF zaplanowano na wtorek 21 lipca o godz. 19:00. Relację tekstową na żywo przeprowadzi portal Sport.pl. Śledzić będzie ją można również w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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