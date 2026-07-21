Jagiellonia ogłasza hitowy transfer! Prosto od uczestnika Ligi Mistrzów

Jagiellonia Białystok w zeszłym sezonie z niezłym skutkiem rywalizowała na trzech frontach (trzecie miejsce w Ekstraklasie, 1/16 finału Ligi Konferencji). I choć latem drużyna z Podlasia latem straciła m.in. Bartosza Mazurka (RB Salzburg) i Afimico Pululu (szuka klubu), to dokonuje też interesujących wzmocnień.

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Jagiellonia Białystok dobiła targu z RC Lens. Transfer potwierdzony

Zgodnie z medialnymi doniesieniami do Białegostoku trafił Jeremy Agbonifo. "Nowy skrzydłowy na pokładzie. Jagiellonia Białystok ma nowego zawodnika. Piłkarzem 'Dumy Podlasia' został Jeremy Agbonifo, który spędzi w Białymstoku najbliższy sezon na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu z francuskiego RC Lens. Szwed będzie występował z numerem 10" - przekazano w oficjalnym komunikacie na X. Transfer potwierdził też wicemistrz Francji, który jesienią zagra w Lidze Mistrzów.

- Rozmawiałem z trenerem i bardzo spodobała mi się wizja klubu. Podoba mi się ten projekt i to, jak pracuje się tu z młodymi piłkarzami, a także gra w Europie i walka o najwyższe miejsca w lidze. To była dla mnie bardzo dobra oferta - powiedział Agbonifo klubowym mediom.

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Co przekonało Szweda do transferu? - Styl gry Jagiellonii był jednym z najważniejszych powodów, dla których chciałem tu trafić. Ta drużyna zawsze chce grać w piłkę. Gra bardzo progresywnie, atakuje. Dla mnie to bardzo ważne, aby znaleźć się w takim zespole i grać futbol, jaki trener i Jagiellonia chcą prezentować. Jestem bardzo podekscytowany - podkreślił.

- Oczekuję, że będziemy grać progresywny, ofensywny futbol i strzelimy dużo goli. Oczywiście mam nadzieję, że osiągniemy jeszcze więcej niż w poprzednim sezonie. Niezależnie od tego, czy będzie to walka o europejskie puchary, czy o mistrzostwo Polski, więc moje oczekiwania są wysokie. Zarówno wobec siebie, jak i całej drużyny - dodał. A jak scharakteryzował samego siebie? - Jestem nieprzewidywalny, energiczny i gram z dużą pewnością siebie. Chcę wchodzić w pojedynki, mijać rywali i strzelać - przyznał.

Jeremy Agbonifo piłkarzem Jagiellonii. Ma interesujące CV

Mający nigeryjskie korzenie Agbonifo urodził się w Goteborgu. Jest wychowankiem BK Haecken, skąd trafił do akademii FC Porto. Tam się nie przebił, więc wrócił do macierzystego klubu i tam zaliczył seniorski debiut - w sezonie 2024 (system wiosna-jesień) w 19 meczach miał pięć goli oraz trzy asysty, udało mu się nawet pokonać bramkarza Heidenheim w kwalifikacjach Ligi Konferencji (2:3, pierwszy mecz 1:2).

Na początku 2025 r. skrzydłowego wypożyczyło Lens, które zapłaciło za to milion euro. Kolejne 6,5 mln wyłożyło pół roku później za transfer definitywny. Jednak od razu oddało go na wypożyczenie do FC Basel. Tam 20-latek (rocznik 2005) zagrał m.in. w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, a w lutym zakończył pobyt okraszony 16 występami oraz dwiema bramkami. Następnie znów trafił do Haecken, przed letnią przerwą w Szwecji zdążył zagrać osiem spotkań, strzelić jednego gola i zanotować jedną asystę. Potem wrócił do Lens, a jego kolejnym klubem jest Jagiellonia.

Nie wiadomo, czy Jeremy Agbonifo będzie gotowy na pierwsze w nowym sezonie spotkanie Białostoczan, którzy w sobotę 25 lipca podejmą Koronę Kielce. Szwed to czwarty letni transfer klubu z Podlasia, wcześniej przyszli: bramkarz Michał Perchel, obrońca Rodrigo Conceicao i napastnik Nik Prelec.