Trener Wisły przekazał najnowsze wieści ws. Angela Rodado

Dawno nie widzieliśmy Wisły Kraków w Ekstraklasie. Ostatni raz "Biała Gwiazda" na boiskach najwyższej klasy rozgrywkowej zagrała 23 maja 2022 roku. Z elitą pożegnała się w kompromitujący sposób, bo przegrywając 0:1 z Wartą Poznań. A następnie spędziła cztery piekielnie długie lata na zapleczu Ekstraklasy.

REKLAMA

Zobacz wideo

Wisła wróciła do Ekstraklasy. Co z Angelem Rodado? "Nie jest gotowy"

W końcu jednak udało się wywalczyć awans, na który tak bardzo pod Wawelem czekano. Jarosław Królewski ma prosty plan: utrzymać się, umocnić pozycję w najwyższej lidze, a następnie powalczyć o europejskie puchary. W tym celu potrzebne są stabilizacja i wzmocnienia. I oba te elementy w Wiśle obecnie istnieją.

Z klubem pożegnali się Joseph Colley, Dawid Olejarka, Kamil Broda czy Anton Czyczkan. Działacze "Białej Gwiazdy" jednak nie próżnowali, bowiem zakontraktowali Elie Youana, Maxence'a Maisonneuve'a, Jeremy'ego Guillemenota, Oumara Conte i Marcela Łubika. Wszyscy ci zawodnicy mają stanowić o sile zespołu Mariusza Jopa w kolejnych rozgrywkach.

Z tym, że kibice Wisły czekają na jedno bardzo ważne ogłoszenie ws. zawodnika, który w barwach krakowskiego klubu występuje od 2022 roku. Mowa o Angelu Rodado, który po spadku do 1. Ligi zdecydował się pozostać pod Wawelem i zapracował sobie na status ikony "Białej Gwiazdy". Jest zresztą również jej kapitanem.

Hiszpan na początku kwietnia przeszedł operację barku, przez którą wypadł z gry do końca sezonu. Od początku letniego okresu przygotowawczego z kolei trenował w ramach indywidualnego trybu, wciąż przebywając blisko zespołu. Do gry jednak wrócił dopiero w sobotę 18 lipca, kiedy to Wisła mierzyła się z Artisem Brno (2:2). W starciu z czeskim drugoligowcem dostał 66 minut.

O stanie zdrowia swojego napastnika wypowiedział się Mariusz Jop. W rozmowie z TVP Sport szkoleniowiec "Białej Gwiazdy" wyjawił, jak aktualnie wygląda proces powrotu piłkarza do gry w pierwszym zespole.

- Nie jest jeszcze gotowy na pełne 90 minut, bo był wyłączony z pracy przez wiele tygodni i musi złapać płynność oraz zrozumienie z zespołem. To jednak inteligentny gracz i ten proces powinien przebiec dość szybko - podkreślił były reprezentant Polski.

Wisła może mieć poważny problem w związku z niedyspozycją Angela Rodado. Jordi Sanchez bowiem latem nie grzeszył skutecznością, zaś Jeremy Guillemenot - według słów trenera Jopa - będzie w pełni sprawny dopiero za około 3-4 tygodnie.

Pierwszy mecz Wisła Kraków po powrocie do Ekstraklasy rozegra przed własną publicznością w niedzielę 26 lipca o godz. 20:15. Rywalem "Białej Gwiazdy" będzie GKS Katowice, który kilka dni wcześniej zmierzy się w II rundzie el. Ligi Konferencji ze słowacką Żyliną.

Zobacz też: Milik wróci do Górnika? Podolski zabrał głos ws. transferu