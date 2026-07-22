Boniek przejechał się po nowym klubie Lewandowskiego. "Nie kupuję tego"

Robert Lewandowski po rozstaniu z FC Barceloną długo zastanawiał się nad wyborem nowego klubu. Ostatecznie pod koniec czerwca podpisał kontrakt z Chicago Fire i czeka na swój debiut w MLS. Jego przenosiny do Ameryki od początku nie przekonywały jednak Zbigniewa Bońka. - Ja nie będę umierał po nocach, żeby oglądać - mówił niedawno w kontekście meczów kapitana polskiej kadry. Teraz poszedł nawet o krok dalej.

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"Jakie Chicago Fire?". Boniek wskazał, jaki klub powinien wybrać Lewandowski

W rozmowie z Romanem Kołtoniem na kanale "Prawda Futbolu" dał wyraźnie do zrozumienia, że nie jest zadowolony z kierunku, jaki wybrał Lewandowski. Wskazał nawet, dokąd jego zdaniem powinien trafić. - Gdybym był jego menedżerem, to bym powiedział tak: "Jakie Chicago Fire? Idziesz do Lecha. Pogadajmy z Lechem" - wypalił wprost. Roztoczył nawet romantyczną wizję, jak by to mogło wyglądać. - Wiesz, co by się działo, gdyby Lewandowski trafił do polskiej ligi? Każdy wyjazd Lecha to byłaby rzecz niebywała. To byłaby dla Ekstraklasy rzecz nieprawdopodobna. To otworzyłoby Ekstraklasę też na innych piłkarzy, z innych kontynentów, z innych drużyn, którzy by chętnie do Polski przyjechali - mówił.

Oczywiście jest to scenariusz z gatunku "science fiction". W Chicago Fire Lewandowski zdaniem mediów ma zarabiać ok. 20 mln dolarów rocznie. W przypadku Lecha taki wydatek byłby praktycznie niemożliwy. Zdaniem Bońka mistrzowie Polski mogliby jednak zaproponować ciekawą ofertę. - Ja myślę, że Lech byłby w stanie dać Robertowi 2-2,5 mln czy nawet 3 mln euro. Mogliby mu tyle dać! Bo ich absolutnie na to stać. Jeszcze by z tego wszystkiego wyszli na korzyść - przekonywał.

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Boniek ostro o nowym klubie Lewandowskiego. "Tam już było tyle wpadek!"

Do zespołu z MLS podchodził natomiast ze sporym dystansem. - Nie kupuję tego "Czikago" Fire. Ja rozumiem Roberta, bo... Ale tam już od początku było tyle wpadek! Futbol to jest w Stanach zawsze trzecim-czwartym sportem - podsumował Boniek.

Rzeczywiście przyjście Lewandowskiego do Chicago odbyło się zupełnie nie tak, jak wyobrażali sobie polscy kibice. Zaczęło się od tego, że w klubowym sklepie szybko zabrakło koszulek z jego nazwiskiem. Potem doszła wyjątkowo skromna prezentacja. Na koniec zaś jego debiut został przełożony po tym, jak mecz z Vancouver Whitecaps nie doszedł do skutku. Lewandowskiego w nowych barwach powinniśmy więc zobaczyć w czwartek 23 lipca w wyjazdowym meczu z Interem Miami (godz. 1:30 polskiego czasu).