Milik wróci do Górnika? Podolski zabrał głos ws. transferu

Kariera Arkadiusza Milika należy do grona największych rozważań z cyklu: "co by było, gdyby...?". 32-letni napastnik w trakcie swojej kariery mierzył się z wieloma kontuzjami, które kompletnie pokrzyżowały mu karierę. Od sezonu 2012/13 do teraz opuścił aż 241 spotkań na poziomie klubowym i reprezentacyjnym. Najwięcej problemów 73-krotny reprezentant kraju miał z kolanami, w których zrywał więzadła krzyżowe.

REKLAMA

Zobacz wideo

Wielki powrót Milika do Górnika? Podolski mówi wprost

W ubiegłym sezonie Milik rozegrał zaledwie dwa mecze w barwach Juventusu, notując 11 minut w zremisowanym starciu z Sassuolo (1:1) i 23 minuty w wygranym spotkaniu przeciwko Genoi (2:0). Niestety, tu licznik się zatrzymał, gdyż 32-latek ponownie doznał kontuzji i w ostatnich siedmiu meczach już nie zagrał.

Nic więc dziwnego, że o byłym królu strzelców Pucharu Holandii, Pucharu Francji i Pucharu Włoch mówi się coraz częściej w kontekście powrotu do Polski. Najwięcej spekulacji medialnych dotyczy przenosin Milika do Zabrza, skąd wyjeżdżał zagranicę w 2013 roku, kiedy to Górnik sprzedawał go do Bayeru 04 Leverkusen za 2,6 mln euro.

Powrót do Zabrza wydaje się być o tyle realną opcją, że dyrektorem sportowym klubu jest brat napastnika, Łukasz. W majowej rozmowie z WP SportoweFakty wyjawił on jednak, że droga do finalizacji takiego transferu jest dość daleka.

- Rozmawialiśmy na ten temat, ale nie szczegółowo. Może z czasem usiądziemy do poważniejszych ustaleń. Wiadomo, że jest to nośny temat, ale ja tym żyję najmniej. Arek na razie jest w Juventusie, walczy o powrót na boisko. Ma swoje cele, kilka rzeczy do udowodnienia. Zobaczymy, jak on się z tym wszystkim będzie czuł. Brat wie, że mamy w Górniku dobrą opiekę, pracował z naszymi fizjoterapeutami w reprezentacji. Zna trenera Gasparika, brata, poniekąd Lukasa Podolskiego. Do swoich ludzi by trafił, ale spokojnie. Nie ma go na razie na "short-liście" transferowej Górnika Zabrze. Ma 32 lata i dalej jest w stanie pograć na dobrym, europejskim poziomie. Ta maszyna musi się tylko dobrze naoliwić i rozpędzić. Ja w to wierzę - powiedział.

Teraz jednak temat potencjalnego transferu znów został wywołany. Tym razem do plotek pojawiających się w mediach odniósł się nowy właściciel Górnika, Lukas Podolski. Mistrz świata z 2014 roku w podcaście "W stylu Krychowiaka" nie wykluczył możliwości rozmów z Milikiem.

- Nie wiem, jakie on ma oczekiwania. Kwoty jeszcze nie słyszałem. Jego brat jest dyrektorem, to niech sobie gadają razem. Myślę, że on na pewno ma gdzieś tam w głowie Górnika i wiem od jego brata, że zawsze pyta: "jak tam Górnik?", "co robicie?" i tak dalej - zaczął.

- Zależy jakie ma plany, czy chce jeszcze zagrać gdzieś w innym klubie. Jak przyjdzie na koniec [kariery - red.] na rok lub spełnić swoje marzenie i jest zdrowy... Bo też miał dużo kontuzji i to nie jest tak, że przyjdzie do ligi polskiej i będzie grał na luzie. U mnie też tak nie było. Musi odpowiedzieć sobie na to i zobaczyć, jakie są możliwości finansowe - dodał.

To właśnie finanse mogą być najważniejszym elementem potencjalnych negocjacji z Milikiem. Podolski bowiem dał jasno do zrozumienia, że nie zamierza płacić 73-krotnemu reprezentantowi Polski niebotycznej sumy pieniędzy. Na pewno będzie to mniej niż 1,1 mln złotych rocznie, gdyż tyle miał w Górniku zarabiać jego obecny właściciel.

- Na pewno nie będzie zarabiać więcej, niż ja zarabiałem. Wiem, ile ja miałem w Górniku i na pewno nie dostanie więcej - podkreślił "Poldi".

Czy Milika będzie to urządzać? Trudno stwierdzić, gdyż za sezon spędzony w Turynie polski napastnik ma inkasować nawet 2,24 mln euro, czyli ok. 10 mln złotych. Gdyby trafił do Górnika, musiałby zgodzić się na brutalną obniżkę pensji.

Póki co wicemistrz Polski musi radzić sobie z napastnikami, których ma w kadrze. O miejsce w wyjściowej jedenastce obecnie walczą Erik Prekop i Sondre Liseth. Zabrzanie we wtorek 21 lipca zmierzą się na wyjeździe z tureckim Fenerbahce w ramach II rundy el. Ligi Mistrzów. Pierwszy gwizdek wybrzmi o godz. 20:00 czasu polskiego. Relację tekstową na żywo śledzić będzie można na portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Zobacz też: Chicago Bulls przywitało Lewandowskiego. Tak go nazwali