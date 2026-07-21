Rutkowski przemówił ws. Siemieńca w Lechu Poznań

Niels Frederiksen przeszedł do historii Lecha Poznań jako pierwszy zagraniczny trener, który sięgnął z "Kolejorzem" po mistrzostwo Polski. Rok później udało mu się obronić tytuł, a teraz zagra z ekipą ze stolicy Wielkopolski o historyczny awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Nastroje są dobre, tym bardziej że lechici sięgnęli po Superpuchar Polski, pokonując Górnika Zabrze 3:1.

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To będzie kolejny trener Lecha? "Wydaje mi się, że by pasował"

Pod koniec poprzedniego sezonu jednak nie było jasne, czy Frederiksen pozostanie w Poznaniu. Duńczykiem zainteresowany był m.in. angielski Watford, a w kuluarach spekulowało się nawet o możliwym objęciu przez 55-latka roli selekcjonera reprezentacji Danii. Tak się nie stało - Frederiksen przedłużył umowę z "Kolejorzem" do 30 czerwca 2028 roku.

Niewykluczone jednak, że ta przygoda dobiegnie końca wcześniej. Wszakże w przypadku kolejnych sukcesów oferty dla Frederiksena z lig zagranicznych czy którejś z reprezentacji wydają się być kwestią czasu. W Lechu jednak mają plan na to, co zrobić, jeśli tak się stanie.

- To wcale nie chodzi o to, że my twierdzimy, że ktoś jest dobry albo ktoś jest zły. My zastanawiamy się, kto pasuje, a kto nie pasuje - mówił w kontekście wyboru trenera prezes Lecha, Piotr Rutkowski w rozmowie z Canal+Sport.

- Adrian Siemieniec by pasował? - zapytał prowadzący wywiad Krzysztof Marciniak.

- Wydaje mi się, że Adrian Siemienic by pasował - odparł krótko Rutkowski.

Rozwinięcia tematu na antenie Canal+Sport niestety się nie doczekaliśmy. Na szczęście z pomocą przychodzi nam rozmowa Dawida Szymczaka z prezesem "Kolejorza", którą opublikowaliśmy na Sport.pl w maju tego roku, tuż po przypieczętowaniu przez Poznaniaków dziesiątego tytułu mistrzowskiego. W niej Rutkowski wprost opowiedział o zainteresowaniu Siemieńcem.

- Oczywiście, że wiele razy był na naszych listach z potencjalnymi trenerami. Regularnie tworzymy takie listy i je omawiamy, więc dyskusji na temat trenera Siemieńca mieliśmy bardzo dużo. Moich rozmów z Joao Moutinho i Mateuszem Skrzypczakiem, którzy przyszli do nas z Jagiellonii, było jeszcze więcej. Pytałem ich, jak ten trener działa, jak to robi, jak rozwiązuje różne problemy. Trudno nie patrzeć na klub, który tak się rozwija jak Jagiellonia i na ludzi, którzy za tym stoją - stwierdził wówczas prezes Lecha, który dodał również, że zna już nazwisko kolejnego trenera.

- Przykładowo, my dzisiaj chcemy, żeby naszym trenerem był Niels Frederiksen, ale jednocześnie musimy się zastanawiać, kto będzie jego następcą. Dlatego cały czas mamy listę pięciu trenerów, którzy teoretycznie od jutra mogą przejąć zespół. Później oczywiście zaczynają się negocjacje i mogą się różnie potoczyć. Natomiast zakładam, że przynajmniej z jednym z tych pięciu zawsze się dogadamy. Tutaj bardzo ważny jest też timing - dzisiaj dany trener jest dostępny, a jutro go nie ma. I odwrotnie - dzisiaj jakiegoś trenera nie ma na naszej liście, ale za chwilę straci pracę i może być dostępny. Mieliśmy już podobną sytuację po rozstaniu z Johnem van den Bromem - nagle trzech trenerów zniknęło z rynku, ale pojawił się na nim Maciek Skorża. Zadzwoniliśmy do niego, ale powiedział, że musi odpocząć. Dlatego postawiliśmy wtedy na wariant tymczasowy z Mariuszem Rumakiem, a w tym czasie przeczesywaliśmy rynek i szukaliśmy docelowego trenera - opowiadał Rutkowski.

Póki co jednak szkoleniowcem "Kolejorza" pozostaje Frederiksen, zaś Adrian Siemieniec zdaje się nie planować odejścia z Jagiellonii Białystok. Oba kluby w sezonie 2026/27 powalczą o awans do europejskich pucharów. Lech rozpoczyna zmagania od II rundy el. Ligi Mistrzów. We wtorek 21 lipca o godz. 19:00 rozpocznie się pierwsze spotkanie mistrzów Polski przeciwko duńskiemu Aarhus GF. Relację tekstową na żywo śledzić będzie można na portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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