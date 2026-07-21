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Media: Raków Częstochowa może sprowadzić kolejnego napastnika

Dopiero co Mahir Emreli dołączył do Rakowa Częstochowa, a "Medaliki" rozglądają się za kolejnym napastnikiem. Według portalu Meczyki.pl - klub jest zainteresowany sprowadzeniem Lasse Nordasa z Luton Town. To piłkarz, którego jeszcze niedawno chciała pozyskać również Legia Warszawa.
Lasse Nordas
screen / https://www.youtube.com/watch?v=5wzd7fp2ajo

Raków Częstochowa meczem z Vallettą w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji rozpocznie sezon 2026/27. To spotkanie zaplanowano na czwartek (23 lipca) na godz. 18:30. Niedługo przed tym spotkaniem "Medaliki" ogłosiły transfer Mahira Emrelego, który został wypożyczony z Kaiserslautern z opcją wykupu. W przeszłości Emreli występował m.in. w Legii Warszawa (lata 2021-2022). Teraz okazuje się, że Raków szuka kolejnej "dziewiątki". 

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Nordas na celowniku Rakowa Częstochowa

Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował, że Raków - w przypadku dobrej oferty - może sprzedać Jonatana Brunesa, stąd sonduje rynek w poszukiwaniu napastników. 

Kandydatem do przejścia do Rakowa jest Lasse Nordas. Co ciekawe, to napastnik, którego zimą chciała pozyskać Legia Warszawa. Na początku poprzedniego roku był także już łączony z Rakowem. Ostatecznie wówczas przeniósł się do Luton Town. Anglicy zapłacili Tromsoe 3,6 mln euro.

Nordas w barwach Luton Town zagrał 27 razy. Strzelił cztery gole i zanotował cztery asysty. Ostatnie pół roku to natomiast gra w holenderskim Heerenveen. Tutaj Norweg zanotował sześć trafień i dwie asysty w 18 spotkaniach. 

Raków z inną sytuacją niż na początku 2025 roku

Włodarczyk podkreśla, że jeszcze półtora roku temu napastnik był poza zasięgiem Rakowa, ale teraz sytuacja wygląda zdecydowanie inaczej. Nie można wykluczyć kolejnego wypożyczenia z opcją wykupu. 

Nowy sezon zapowiada się niezwykle ciekawie dla Rakowa. Szansę poprowadzenia drużyny na stałe otrzymał Dawid Kroczek. Pod jego wodzą Częstochowianie zanotowali udaną końcówkę poprzedniej kampanii, zapewniając sobie grę w europejskich pucharach. 

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