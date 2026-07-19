Prezes Cracovii nagle wspomniał o Wiśle. "Żądamy"

To były udane obchody 120-lecia Cracovii. Najstarszy polski klub świętował okrągłą rocznicę powstania towarzyskim meczem z uznaną marką. Na zakończenia okresu przygotowawczego przed nowym sezonem Ekstraklasy na stadion przy ul. Kałuży przybyła bowiem Sevilla. Hiszpański klub siedmiokrotnie triumfował w Lidze Europy, po raz ostatni przed trzema laty.

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Gospodarze pokonali utytułowanego rywala 1:0, a jedyną bramkę spotkania po kapitalnym strzale z dystansu zdobył Ajdin Hasic. "Cracovia miała rzut wolny i Mateusz Klich wykonał krótkie podanie do Bośniaka, a ten huknął jak z armaty z ponad trzydziestu metrów. Bramkarz nawet nie próbował interweniować" - relacjonował Dawid Franek, dziennikarz Sport.pl.

Murat Colak: "Szanuję Wisłę, chcę, by szanowano Cracovię"

W studiu Canal+ gościem był nowy prezes Cracovii. - Bardzo szanuję i doceniam Legię Warszawa, Pogoń Szczecin, Śląsk Wrocław czy Widzew Łódź. Właściciele, prezesi tych klubów napisali do nas, zadzwonili do nas, ciesząc się [z rocznicy - przyp. red.] - powiedział Murat Colak, wymieniając kluby, które przekazały Cracovii życzenia z okazji 120-lecia.

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Jednocześnie Colak skomentował też zachowanie derbowego rywala Cracovii. - Chcielibyśmy skorzystać na rywalizacji, ale do tego potrzeba, by wszyscy szanowali się nawzajem. Bardzo szanuję Wisłę, ale żądamy, by szanowano też i Cracovię. Chcemy, by Ekstraklasa i PZPN zajęli się tym, co tu zbudowano i co tu zbudujemy - przekazał.

Krakowskie przekomarzanie na trzy miesiące przed derbami

Najnowszą odsłonę krakowskich wojenek na słowa można było śledzić zaledwie kilka dni temu. Przy okazji spotkania Wisły z walijskim Wrexham prezes Jarosław Królewski wbił szpilkę Cracovii, która na tydzień przed starciem z Sevillą sprzedała 6 tys. biletów. "Może teraz będą pensje na czas" - odpowiedział piłkarz Pasów, Mateusz Klich. Szybko zareagował na to Królewski. "Was nazywamy w Krakowie Korupkowia. Zamilcz więc" - odparł.

Takie oto utarczki muszą wystarczyć aż do początku listopada. Wtedy to Wisła Kraków zmierzy się z Cracovią w ramach 14. kolejki Ekstraklasy w pierwszej od czterech lat "Świętej Wojnie". Wcześniej, bo już w 5. kolejce "Pasy" zagrają z innym krakowskim beniaminkiem - Wieczystą. Tydzień później to Biała Gwiazda będzie rywalem Wieczystej.