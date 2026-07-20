Mioduski zostanie prezydentem FIFA? "Polska też będzie mieć korzyści"

Działalność Gianniego Infantino z każdym miesiącem zyskuje coraz więcej przeciwników. Negatywne emocje wokół prezydenta FIFA kumulują się podczas trwających mistrzostw świata. Szwajcar coraz śmielej łączy świat sportu z polityką. Najwięcej kontrowersji wywołała decyzja o zawieszeniu kary za czerwoną kartkę dla Folarina Baloguna. Po interwencji Donalda Trumpa FIFA postanowiła, że zawodnik mimo wyrzucenia z boiska będzie mógł zagrać w spotkaniu 1/8 finału z Belgią. Gospodarzom takie działanie pomogło w niewielkim stopniu, rywale wygrali 4:1, jednak niesmak pozostanie na długo. Szczególnie wśród państw UEFA ma się tworzyć coraz poważniejsza opozycja.

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Mioduski zostanie prezydentem FIFA? "To jest bardzo potrzebne"

Państwa UEFA mają szykować kandydata, który miałby stanąć w szranki z Giannim Infantino. Dość sensacyjnie brzmią medialne doniesienia, według których faworytem do takiej roli miałby być Dariusz Mioduski. W naszym programie "Studio Mundialowe" bardzo pozytywnie taki pomysł oceniła dyrektor operacyjna Legia Ladies, Amanda Moura Pietrzak.

- Mi się wydaje, że mamy tutaj kandydata. Jeżeli Polska będzie go wspierać, to jest bardzo potrzebne, bo wówczas Polska też będzie mieć korzyści. Będziemy wtedy na mapie, mi się wydaje, że to jest osoba, która może naprawdę wtedy być gentlemanem, dlatego nie chce za dużo tutaj powiedzieć. To jest moja prywatna opinia, patrząc na pracę, którą my tez wykonujemy razem - podkreślała w naszym programie "Studio Mundialowe" Amanda Moura Pietrzak.

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- Jest potrzebna duża zmiana, bo to co oni robią to jest bzdura. Pokazują, że mogą wszystko nam zrobić i pijarowo wracając do wątku Ameryki, mimo, że robią najlepszy "entertainment" na całym świecie, wiemy to, ale zagrali bardzo źle. Ta drużyna była popularna, wszyscy im kibicowali, dopóki Donald Trump się nie wtrącił i od tego wszystko się zaczęło - dodała Brazylijka.

Dariusz Mioduski rządzi Legią Warszawa od 22 marca 2017 roku. Odkupił wówczas udziały od pozostałych wspólników i został samodzielnym właścicielem klubu. Wcześniej dzielił władzę w stołecznej drużynie z Bogusławem Leśnodorskim i Maciejem Wandzlem.