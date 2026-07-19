Media: Tyle Pululu zarobi w Arabii Saudyjskiej. Kosmos

Jagiellonia Białystok kontraktując w 2023 roku Afimico Pululu, który miał spore problemy ze strzelaniem goli w barwach FC Basel czy Greutheru Fuerth, podjęła olbrzymie ryzyko. Jak się miało później okazać, bardzo opłacalne. Napastnik bowiem rozstrzelał się w Białymstoku i poprowadził klub ze stolicy Podlasia do historycznych sukcesów.

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W sezonie 2023/24 wydatnie pomógł "Jadze" w sięgnięciu po pierwsze w historii klubu mistrzostwo Polski, a niedługo później został królem strzelców Ligi Konferencji, zdobywając osiem bramek. Na boiskach Ekstraklasy udało mu się łącznie 37-krotnie trafić do siatki i stać się ulubieńcem trybun.

Olbrzymie pieniądze dla Pululu. Tyle zarobi w Arabii Saudyjskiej

W maju jednak Pululu oficjalnie ogłosił, że wraz z końcem sezonu opuści szeregi drużyny Adriana Siemieńca. Docelowo piłkarz z DR Konga chciał trafić do nieco silniejszej ligi, ale oferty spływały głównie z Polski. Zainteresowane jego ściągnięciem były Wieczysta Kraków, Widzew Łódź czy Górnik Zabrze. Tych kierunków jednak 27-latek nie brał pod uwagę.

W czerwcu Szymon Janczyk z portalu Weszło, Pululu odrzucił ofertę od jednego z saudyjskich klubów, choć ta opiewała na 1,2 mln euro za sezon gry. Napastnik liczył na to, że zgłosi się do niego ktoś z czołowych lig europejskich. Ale taka propozycja nie nadeszła, więc trzeba było zasiąść do kolejnych rozmów z Saudyjczykami.

O prawdopodobnym transferze Pululu do Al-Hazem poinformował portal foot-africa.com, o czym pisaliśmy na Sport.pl. Teraz jednak wspomniany wcześniej dziennikarz Weszło, Szymon Janczyk ujawnił kwotę, jaką były piłkarz Jagiellonii miałby otrzymać za sezon spędzony w dziewiątej drużynie poprzedniej kampanii Saudi Pro League.

Według jego źródeł, Pululu otrzyma ponad dwa miliony euro rocznej pensji. Po doliczeniu bonusów i premii z kolei jego zarobki mogą wynieść nawet trzy miliony euro rocznie. Warto dodać, że kontrakt ma obowiązywać przez trzy sezony, co oznacza, że przy dobrych wiatrach napastnik z DR Konga może zarobić nawet dziewięć milionów euro.

W Al-Hazem Pululu ma zastąpić najlepszego strzelca w historii ligi, 37-letniego Omara Al-Somaha. Patrząc na skład, jakim obecnie dysponuje ta drużyna, były zawodnik Jagiellonii może spokojnie liczyć na to, że z miejsca stanie się największą gwiazdą swojego zespołu. A już na pewno najlepiej opłacaną.

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