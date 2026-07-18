Papszun mówi wprost, kogo chciałby w Legii. Jasny sygnał

W sobotę 18 lipca Legia Warszawa zagrała ostatnie dwa mecze sparingowe w okresie przygotowawczym. Piłkarze Marka Papszuna zagrali dwoma składami. Ten bardziej rezerwowy poradził sobie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (2:1), ale podstawowa jedenastka przegrała z Arisem Limassol (0:2).

REKLAMA

Zobacz wideo Tłumy Argentyńczyków na ulicach miast po awansie do finału MŚ 2026

Papszun przemówił po meczach Legii. Jest apel do rządzących

Po tych meczach z dziennikarzami porozmawiał Marek Papszun. Trener Legii uważa, że jego zawodnicy zagrali całkiem dobrze, zwłaszcza w pierwszym spotkaniu. - Mieliśmy swoje sytuacje i uważam, że sam wynik nie odzwierciedla tego, co działo się na boisku. W pierwszym sparingu było z kolei wiele bardzo dobrych momentów, szczególnie w wykonaniu młodych zawodników. Cieszę się, że rywalizacja pozostaje otwarta. Ci, którzy dziś nie pokazali pełni swoich możliwości, mają jeszcze czas, aby przekonać mnie do siebie przed inauguracją ligi - powiedział, cytowany przez portal Weszło.com.

Szkoleniowiec jednocześnie przyznał, że Legii wciąż przydałyby się wzmocnienia - zwłaszcza w ataku. - Duet Adamski-Zjawiński? Taka konfiguracja daje nam możliwość gry każdy z każdym. Brakuje nam jednego napastnika - wtedy bylibyśmy zabezpieczeni, byłaby rywalizacja i moglibyśmy też dobrze zarządzać meczem. Jeśli dołączyłby czwarty snajper o podobnych parametrach, to wtedy każdy może grać z każdym. Czy liczę jeszcze na transfer napastnika? Chciałbym, żeby tak było - wyraził nadzieję.

W klubie wciąż jest Mileta Rajović i Papszun liczy na to, że napastnik będzie skuteczniejszy niż w poprzednim sezonie. - Myślę, że Rajović się poprawił, patrząc globalnie. Teraz oczekujemy, że będzie wykorzystywał szanse, których miał sporo w okresie przygotowawczym. Przeciwko Arisowi wyjątkowo nie miał klarownych okazji. Wierzę, że przyjdzie to w meczach ligowych, ale wszystko zależy od niego - podkreślił.

Innym napastnikiem, na którego mógłby stawiać Papszun, jest Jean-Pierre Nsame. Problem w tym, że Kameruńczyk odszedł do Pogoni Szczecin i jego debiut w tym klubie najpewniej przypadnie na mecz z Legią. - To bardzo dobry zawodnik. Wielokrotnie mówiłem, że chciałem, aby został z nami, ale ostatecznie tak się nie stało. Poza meczem z nami, życzę mu wszystkiego dobrego. Natomiast w najbliższym spotkaniu mam nadzieję, że zagra słabo - powiedział Papszun.

Legia Warszawa pierwszy mecz w nowym sezonie rozegra w piątek 24 lipca o godzinie 20:30. Piłkarze Marka Papszuna udadzą się do Szczecina, gdzie zagrają z Pogonią. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.