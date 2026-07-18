Powrót na stronę główną

Papszun mówi wprost, kogo chciałby w Legii. Jasny sygnał

Już w piątek 24 lipca Legia Warszawa rozpocznie sezon ligowy. Stołeczny klub wciąż ma jednak wiele problemów. Trener Marek Papszun po ostatnich meczach sparingowych przyznaje wprost, że drużynie przydałyby się dalsze wzmocnienia. "Czy liczę jeszcze na transfer napastnika? Chciałbym, żeby tak było" - powiedział szkoleniowiec Legii.
#Marek Papszun trener Legii Warszawa
Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl

W sobotę 18 lipca Legia Warszawa zagrała ostatnie dwa mecze sparingowe w okresie przygotowawczym. Piłkarze Marka Papszuna zagrali dwoma składami. Ten bardziej rezerwowy poradził sobie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (2:1), ale podstawowa jedenastka przegrała z Arisem Limassol (0:2).

Zobacz wideo Tłumy Argentyńczyków na ulicach miast po awansie do finału MŚ 2026

Papszun przemówił po meczach Legii. Jest apel do rządzących

Po tych meczach z dziennikarzami porozmawiał Marek Papszun. Trener Legii uważa, że jego zawodnicy zagrali całkiem dobrze, zwłaszcza w pierwszym spotkaniu. - Mieliśmy swoje sytuacje i uważam, że sam wynik nie odzwierciedla tego, co działo się na boisku. W pierwszym sparingu było z kolei wiele bardzo dobrych momentów, szczególnie w wykonaniu młodych zawodników. Cieszę się, że rywalizacja pozostaje otwarta. Ci, którzy dziś nie pokazali pełni swoich możliwości, mają jeszcze czas, aby przekonać mnie do siebie przed inauguracją ligi - powiedział, cytowany przez portal Weszło.com.

Szkoleniowiec jednocześnie przyznał, że Legii wciąż przydałyby się wzmocnienia - zwłaszcza w ataku. - Duet Adamski-Zjawiński? Taka konfiguracja daje nam możliwość gry każdy z każdym. Brakuje nam jednego napastnika - wtedy bylibyśmy zabezpieczeni, byłaby rywalizacja i moglibyśmy też dobrze zarządzać meczem. Jeśli dołączyłby czwarty snajper o podobnych parametrach, to wtedy każdy może grać z każdym. Czy liczę jeszcze na transfer napastnika? Chciałbym, żeby tak było - wyraził nadzieję. 

W klubie wciąż jest Mileta Rajović i Papszun liczy na to, że napastnik będzie skuteczniejszy niż w poprzednim sezonie. - Myślę, że Rajović się poprawił, patrząc globalnie. Teraz oczekujemy, że będzie wykorzystywał szanse, których miał sporo w okresie przygotowawczym. Przeciwko Arisowi wyjątkowo nie miał klarownych okazji. Wierzę, że przyjdzie to w meczach ligowych, ale wszystko zależy od niego - podkreślił.

Innym napastnikiem, na którego mógłby stawiać Papszun, jest Jean-Pierre Nsame. Problem w tym, że Kameruńczyk odszedł do Pogoni Szczecin i jego debiut w tym klubie najpewniej przypadnie na mecz z Legią. - To bardzo dobry zawodnik. Wielokrotnie mówiłem, że chciałem, aby został z nami, ale ostatecznie tak się nie stało. Poza meczem z nami, życzę mu wszystkiego dobrego. Natomiast w najbliższym spotkaniu mam nadzieję, że zagra słabo - powiedział Papszun.

Legia Warszawa pierwszy mecz w nowym sezonie rozegra w piątek 24 lipca o godzinie 20:30. Piłkarze Marka Papszuna udadzą się do Szczecina, gdzie zagrają z Pogonią. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji