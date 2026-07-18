Sensacyjne powołanie od Urbana, potem zagrał 241 minut. Teraz zmienia klub

- Kiedy mam na oku dwóch kandydatów i waham się, którego wybrać, stawiam na tego, którego znam i wiem, czego się po nim spodziewać. [...] W ostatnim czasie Kryspin Szcześniak grał dobrze i na prawej obronie i jako stoper. Zapewniam, że oglądamy innych kandydatów i chciałbym, żeby powołanie Kryspina spowodowało ich mobilizację - tak Jan Urban tłumaczył w listopadzie sensacyjne powołanie dla zawodnika, którego prowadził w Górniku Zabrze. Od tamtej pory w karierze defensora sporo się zmieniło.

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Kryspin Szcześniak trafił do reprezentacji Polski. Później zaczęły się problemy w Górniku Zabrze. Teraz odszedł do Radomiaka Radom

25-latek nie doczekał się debiutu w kadrze (mecze z Holandią i Maltą spędził na ławce rezerwowych), a w dodatku potem trafił na margines w Górniku. W lidze rozegrał tylko cztery spotkania (łącznie 209 minut), ostatnie 16 lutego (1:1 z Termalicą Nieciecza), a w Pucharze Polski dostał 31 minut z Lechią Gdańsk (3:1) w grudniu oraz minutę z Lechem Poznań (1:0) 4 marca - to był jego ostatni występ w poprzednim sezonie (a nie było go nawet w kadrze na wygrany 2:0 finał PP z Rakowem Częstochowa), zatem od powołania łącznie wychodzi 241 minut na murawie! Z tego powodu zawodnik postanowił zmienić otoczenie.

Szcześniak przeniósł się na zasadzie wypożyczenia do Radomiaka Radom, który zaprezentował go filmem nawiązującym do muzyków o tym samym nazwisku - Mietka Szcześniaka oraz Filipa Szcześniaka, rapera szerzej znanego jako Taco Hemingway.

"Kryspin Szcześniak został wypożyczony do Radomiaka Radom do 30 czerwca 2027 roku z opcją wykupu. Obrońca będzie występował w barwach Zielonych z numerem 3. Kryspin, witamy przy Struga 63! Życzymy ci wielu udanych występów oraz wielu sukcesów w barwach Radomiaka" - czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie klubu.

Dlatego Szcześniak odszedł z Górnika do Radomiaka. Przyznali to wprost

Potwierdził to Górnik, który poinformował o opcji wykupu zawartej w umowie wypożyczenia. Co ważniejsze, w swojej wiadomości Zabrzanie nie ukrywali, że transfer zawodnika jest spowodowany znacznym spadkiem liczby rozegranych minut.

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"25-letni środkowy obrońca Kryspin Szcześniak najbliższy sezon rozegra w Radomiaku Radom. Kluby osiągnęły porozumienie w sprawie umowy transferu czasowego obowiązującego do końca czerwca 2027 roku. Szcześniak do Górnika trafił trzy lata temu. W Górniku rozegrał dotychczas łącznie 90 spotkań, zdobył trzy gole i dołożył jedną asystę. Szczególnie dobre dla niego były sezony 2023/24, 2024/25, a także jesień poprzedniego, kiedy nawet w listopadzie został powołany do reprezentacji Polski. Debiutu niestety nie doczekał. Wiosną 2026 roku pojawiał się na boisku bardzo rzadko, stąd decyzja o wypożyczeniu 25-latka" - przekazano na oficjalnej stronie.

Zanim Kryspin Szcześniak trafił do Górnika Zabrze, występował w Górniku Łęczna (2021/22), GKS-ie Jastrzębie (2020/21) oraz drużynach juniorskich Pogoni Szczecin, której jest wychowankiem (nie doczekał się seniorskiego debiutu, choć bywał w kadrze meczowej). Był też w młodzieżowych reprezentacjach Polski do lat 21 (bez występu, jedno spotkanie na ławce) i do lat 20 (pięć meczów, bez gola i asysty).