Polski talent miał podbić Włochy. Właśnie wrócił do Ekstraklasy

14 minut w Serie A i 92 minuty w Pucharze Włoch - to bilans dwuletniej przygody Filipa Marchwińskiego we włoskim Lecce. Były piłkarz Lecha Poznań nie miał łatwo, bo długo męczyły go kontuzje, ale nawet gdy był zdrowy, to nie mógł liczyć na otrzymanie szansy w pierwszym składzie. Dwukrotny reprezentant Polski we Włoszech marnował czas.

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Marchwiński w Cracovii. To już oficjalne

A nie mówimy przecież o zawodniku, który wciąż ma łatkę talentu. Pół roku temu Marchwiński obchodził 24 urodziny. Nic dziwnego, że od dłuższego czasu pojawiały się informacje, że były piłkarz Lecha Poznań może wrócić do Ekstraklasy. Teraz w końcu się to stało. Pozyskanie Marchwińskiego ogłosiła Cracovia.

"Informujemy, że do zespołu Cracovii dołączył Filip Marchwiński. Dwukrotny Reprezentant Polski został wypożyczony z włoskiego US Lecce do 30 czerwca 2027 roku. Umowa zawiera opcję transferu definitywnego" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

"Obunożny zawodnik wyróżnia się znakomitą techniką, kreatywnością oraz bardzo dobrym przeglądem pola. Dzięki swojej inteligencji boiskowej, umiejętności gry między liniami i skuteczności pod bramką rywali stanowi duże zagrożenie w ofensywie" - dodano.

Marchwiński rzeczywiście był takim zawodnikiem przed odejściem z Lecha Poznań. Sezon 2023/24 kończył z 11 bramkami i sześcioma asystami we wszystkich rozgrywkach. Rok wcześniej? Osiem goli i cztery asysty. Pozostaje jednak do rozstrzygnięcia, czy wciąż jest to zawodnik, który będzie dostarczał liczby na poziomie polskiej Ekstraklasy.

Przekonamy się już niedługo. Cracovia rozpocznie sezon już 25 lipca o godzinie 20:15. W pierwszym meczu podopieczni trenera Bartosza Grzelaka zmierzą się z mistrzem Polski - Lechem Poznań. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.