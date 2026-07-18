Oficjalnie: Były gwiazdor Legii wraca do Polski! Zagra w czołowym klubie

Temat transferu Emreliego do Rakowa pojawiał się w mediach już od pewnego czasu. Azer to postać dobrze znana w Polsce. Przez nieco ponad pół sezonu 2021/22 rozegrał 33 spotkania w barwach Legii Warszawa i strzelił w nich 11 goli (2 w Ekstraklasie). Jego rozstanie z klubem było, lekko mówiąc, kontrowersyjne. Emreli odszedł w lutym 2022 roku po tym, jak pseudokibice Warszawian zaatakowali klubowy autokar. Napastnik rozwiązał kontrakt, a Legia potem się z nim sądziła, jako że według niej umowę rozwiązał przedwcześnie i niezgodnie z prawem. Stołeczny klub wygrał proces, a Emreli musiał zapłacić łącznie 0,8 mln euro.

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Burzliwe odejście z Legii, a potem wzloty i upadki

Po Legii grał w Chorwacji (Dinamo Zagrzeb), Turcji (Konyaspor) i w 2. Bundeslidze (Kaiserslautern i 1. FC Nurnberg). Najlepiej szlo mu w Norymberdze, dla której w sezonie 2024/25 strzelił 11 goli. Za to poprzednie rozgrywki w Kaiserslautern to o wiele smutniejsza historia (niecałe 400 minut i 1 gol w lidze). Mimo tego niepowodzenia, Raków Częstochowa zdecydował się na podjęcie próby sprowadzenia go. Okazała się to skuteczna próba.

Raków potwierdził transfer

Klub spod Jasnej Góry ogłosił transfer 61-krotnego reprezentanta Azerbejdżanu (6 goli) w sobotni wieczór 18 lipca. Emreli zasilił Raków na zasadzie rocznego wypożyczenia z Kaiserslautern z opcją wykupu. Zdaniem Szymona Janczyka z portalu Weszło nie jest to wysoka kwota. Jeśli więc 29-latek dobrze się spisze, zapewne zostanie aktywowana.

Raków zacznie sezon od rywalizacji w II rundzie eliminacji do Ligi Konferencji. Zmierzą się w niej z maltańską Valettą FC. Pierwszy mecz już w czwartek 23 lipca o 18:30 w Polsce. Za to Ekstraklasę zainaugurują w niedzielę 26 lipca, gdy o 14:45 także u siebie zagrają z Wisłą Płock.