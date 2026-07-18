Tak zagrała Wisła Kraków przed startem ligi. Przełomowe wieści dla kibiców

- Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Powoli zaczynam wchodzić w kontakt z rywalem, choć na razie robię to tylko z trenerem - ujawnił Angel Rodado. Hiszpan był wyłączony z gry od kwietnia, kiedy to doznał poważnej kontuzji barku. Wydawało się, że nie będzie gotowy na początek sezonu Wisły Kraków w Ekstraklasie. W ostatnich dniach zaczęły docierać jednak pozytywne wieści. Ba, potwierdzenie dostaliśmy w sobotnie południe.

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Angel Rodado znów na boisku w wygranym sparingu Wisły

Tego dnia Wisła rozegrała dwa ostatnie sparingi przed powrotem do najwyższej ligi w Polsce. Rywalem był Artis Brno, beniaminek czeskiej ekstraklasy. Najbardziej zadowoleni kibice mogą być z drugiego meczu. Nie dość, że małopolska drużyna wygrała w Myślenicach 1:0 po golu Eliego Youana, nowego nabytku klubu, to jeszcze na murawie zaprezentował się... Rodado.

Hiszpan pojawił się już od pierwszej minuty. Rozegrał kilka solidnych akcji. W jednej z nich miał nawet okazję do zdobycia gola. I to niemal stuprocentową, ale jej nie wykorzystał. Po 66 minutach opuścił murawę. Było to jednak dla niego dobre przetarcie po kontuzji. Nadzieje kibiców na to, że zobaczą piłkarza już w pierwszym meczu sezonu, odżyły. Dodatkowo na boisku pojawił się też inny gwiazdor krakowskiej ekipy - Julius Ertlthaler. Środkowy pomocnik wypadł z gry na kilka tygodni podczas przygotowań, ale wraca do zdrowia. W poprzednim sezonie Austriak strzelił pięć goli i zaliczył 10 asyst.

Co za emocje w końcówce! Wisła wypuściła zwycięstwo z rąk

Co ciekawe, Wisła zagrała z Artisem dwa razy. Zwycięstwo oraz powrót Rodado i Ertlthalera miało miejsce w drugiej potyczce. W pierwszej przez pierwsze 45 minut nie zobaczyliśmy ani jednej bramki. Ale to, co stało się później...

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Choć Wisła była aktywniejsza i wykazywała większą inicjatywę, to rywale otworzyli wynik meczu. Golkipera z Krakowa pokonał David Simek strzałem głową po rzucie rożnym. Polska drużyna czekała aż 34 minuty na to, by wyrównać. W 84. minucie zrobił to Alan Uryga. Pięć minut później było już 2:1 dla Wisły. Tym razem bramkarza z Czech pokonał Jakub Krzyżanowski. On, podobnie jak Uryga, trafił do siatki główką. To nie był jednak koniec emocji, niestety dla małopolskiego zespołu. W ostatniej akcji piłkę w bramce umieścił Dominik Preisler i zrobił to w widowiskowy sposób, bo wpakował ją wolejem.

Wisła Kraków - Artis Brno 2:2

Co teraz czeka Wisłę Kraków? Start sezonu, na który tak długo czekała. Aż cztery lata zajął jej powrót do Ekstraklasy. Drużyna starała się jak najlepiej wykorzystać przerwę i przygotować się do nadchodzącej kampanii. Rozegrała aż siedem sparingów - wygrała trzy z nich, dwa zremisowała i tyle też poniosła porażek.

Już w niedzielę, 26 lipca o godzinie 20:15, na stadion Wisły ponownie zawitają rozgrywki Ekstraklasy. Rywalem będzie GKS Katowice, piąty zespół poprzedniego sezonu i uczestnik eliminacji Ligi Konferencji.