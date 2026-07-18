Z Arsenalu do klubu Ekstraklasy! To już oficjalne

Cracovia pod wodzą trenera Bartosza Grzelaka w kolejnym sezonie PKO Ekstraklasy chce powalczyć o coś znacznie więcej niż uniknięcie spadku. Pomóc ma w tym nowy nabytek ze szkółki Arsenalu.

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Alex Marciniak w Cracovii. To młodzieżowy reprezentant Walii

To trzeci transfer "Pasów" w aktualnym okienku transferowym. Wcześniej klub z Krakowa ściągnął do siebie austriackiego środkowego obrońcę Dominika Baumgartnera z AC Wolfsberger (bez kwoty odstępnego) oraz lewego defensora z Belgii Vincenta Burleta z Lille (za 500 tys. euro).

Alex Marciniak, podobnie jak Baumgartner, przeszedł do Cracovii na zasadzie wolnego transferu. Jest urodzonym w walijskim Cardiff 18-letnim ofensywnym pomocnikiem. Co ciekawe, wychowanek akademii Arsenalu ma polskie korzenie, ale rozegrał łącznie 25 meczów w młodzieżowych reprezentacjach Walii. W zespole do lat 19 nie grał dotąd na swojej nominalnej pozycji: raz wystąpił jako środkowy napastnik, a raz na lewej stronie obrony.

"Alex Marciniak to młody zawodnik o polskich korzeniach, wyróżniający się znakomitą kontrolą nad piłką, świetnym przeglądem pola oraz wysoką kulturą gry. To naturalny lider, który chętnie bierze odpowiedzialność za zespół i potrafi kreować sytuacje bramkowe dzięki swojej kreatywności oraz inteligencji boiskowej" - czytamy na oficjalnej stronie Cracovii.

"Swoją piłkarską drogę rozwijał w akademii Arsenalu, do której dołączył w 2019 roku. Przed sezonem 2023/24 został włączony do drużyny U-18 londyńskiego klubu, a w rozgrywkach 2024/25 rozegrał 19 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając pięć bramek, z czego trzy po wejściu z ławki rezerwowych. Marciniak pełnił również funkcję kapitana reprezentacji Walii do lat 16, a dzięki swoim polskim korzeniom jest uprawniony do reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej" - dodano.

Alex Marciniak podpisał kontrakt do 30 czerwca 2029 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwa sezony.

Niedługo zapewne Cracovia poinformuje o kolejnym transferze. Bliski powrotu do Polski i gry w "Pasach" jest bowiem wychowanek Lecha Poznań, Filip Marchwiński.

W pierwszym spotkaniu sezonu 2026/27 Cracovia zmierzy się z na wyjeździe właśnie z "Kolejorzem". Mecz zaplanowano na 25 lipca, początek o godzinie 20.15.