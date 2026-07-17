Szymon Marciniak nie poprowadzi drugiego w karierze finału mistrzostw świata. 45-letni arbiter cztery lata temu sędziował finał mundialu: Argentyna - Francja. Teraz na MŚ rozegranych w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie był rozjemcą tylko w dwóch spotkaniach fazy grupowej (Australia - Algieria i Iran - Egipt). Potem niektóre zagraniczne media pisały, że jest jednym z faworytów do prowadzenia finału, ale ostatecznie tak się nie stało. Mecz Argentyna - Hiszpania sędziować będzie Słoweniec Slavko Vincić.

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Zbigniew Boniek: Zupełnie nie rozumiem

Zbigniew Boniek, były świetny piłkarz i były prezes PZPN, jest zbulwersowany faktem, że Szymon Marciniak po fazie grupowej był na mundialu ponad 20 dni i w tym czasie nie sędziował żadnego spotkania.

- Świat sędziów nie jest światem prostym. Tam jest wiele zazdrości, tam jest nieprawdopodobna walka. Tam jest szalenie dużo polityki. Widzimy nawet tę politykę podczas ustalania obsad na tych mistrzostwach. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego Szymon musiał być tam 20 dni i nie dostał żadnego meczu. Można było go wcześniej wysłać do domu - powiedział Zbigniew Boniek w felietonie Zibi Top na łamach Weszło.

Według niego było kilku sędziów, którzy zasłużyli na prowadzenie finału MŚ bardziej od Slavko Vincicia.

- Slavko Vincić, który będzie prowadził finał, jest z tego samego kraju co prezydent UEFA, choć akurat nie wierzę w żadne koneksje ze strony Aleksandra Ceferina. Szef UEFA nawet nie leci na finał do Stanów Zjednoczonych, bo można powiedzieć, że UEFA jest w lekkim konflikcie z FIFA. Może FIFA szukała trochę sposobu, żeby "odmrozić" ten kryzys? Może dlatego wyznaczyła sędziego ze Słowenii? Bo wydaje mi się, że było kilku sędziów, którzy bardziej zasługiwali na ten finał, niż ten, który go dostał - dodał Boniek.

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Finał MŚ Argentyna - Hiszpania odbędzie się w niedzielę, 19 lipca o godz. 21 czasu polskiego. Zapraszamy Państwa na relację na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.