Leśnodorski skomentował wieści ws. Mioduskiego w FIFA. Zaskoczył

W ostatnich miesiącach prezes FIFA Gianni Infantino zyskał wielu przeciwników. Przyczyn jest wiele - komercjalizacja piłkarskich mistrzostw świata (poprzez wprowadzenie tzw. hydration breaks), upolitycznienie organizacji (stworzenie pokojowej nagrody FIFA dla Donalda Trumpa) oraz łamanie dotychczasowych zasad ("zawieszenie" kary dla Amerykanina Falorina Baloguna). A to przecież tylko wierzchołek góry lodowej, zarzutów wobec Szwajcara jest dużo więcej.

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Mioduski zostanie szefem FIFA? Jest komentarz Leśnodorskiego

Nie jest zaskoczeniem, że coraz głośniejsza robi się opozycja wobec Infantino, który wciąż pozostaje faworytem przyszłorocznych wyborów. Wśród potencjalnych kandydatów, którzy mieliby się zmierzyć ze Szwajcarem znalazł się... Dariusz Mioduski. Informację tę podał talkSPORT, który wśród potencjalnych kandydatów wymienił też Aleksandra Ceferina (szef UEFA odmówił) i Nassera Al-Khelaifiego (właściciel PSG jest niechętny). W takim wypadku Polak wyrasta na głównego kandydata opozycji.

Taka informacja została oczywiście przyjęta ze sporym zaskoczeniem w polskim środowisku piłkarskim. Teraz postanowił skomentować ją Bogusław Leśnodorski, były współwłaściciel Legii Warszawa, który w 2017 roku sprzedał swoje udziały w klubie właśnie Dariuszowi Mioduskiemu.

- Uśmiech, dlatego że pojawiły się takie newsy, że Darek Mioduski wystartuje na prezesa FIFA. No i bardzo dobrze, niech startuje. Rozumiem, że będzie miał wsparcie UEFA i europejskich klubów. No to jest za mało. Nie wydaje mi się, żeby Gianni Infantino był gotowy oddać ten stołek i myślę, że ma to tak zorganizowane, że właściwie konkurencji nie będzie miał - zaczął ten temat Leśnodorski w wideo opublikowanym na kanale YouTube serwisu Weszło.

- Ale chciałbym, żeby Darek startował. Może przy okazji - w związku z tym, że przepisy mówią, że nie można być prezesem czy właścicielem klubu, piastując takie stanowisko - może to jest dobry moment, aby podjął decyzję o tym, żeby jednak kontynuować swoją karierę w świecie piłki, w gremiach międzynarodowych - dodał z nutą złośliwości.

- Wydaje mi się - tutaj bez złośliwości - że może być w tym całkiem niezły. A na pewno lepszy niż stojąc na czele klubu, który niestety - znaczy stety - jest moim klubem ukochanym, a musimy się - nie tylko ja, w ogóle wszyscy kibice - zmagać z całą masą rozczarowań, które były w ostatnich sezonach - zakończył.

Jeżeli Mioduski myśli na poważnie o przejęciu władzy w FIFA, to będzie musiał przekonać do swojej kandydatury dość liczne grono. Leśnodorski ma rację, że poparcie UEFA nie wystarczy. Kluczem do zwycięstwa w wyborach jest przekonanie działaczy z innych kontynentów. A wszystko przez to, że na kongresie FIFA każdemu członkowi przysługuje jeden głos. UEFA ma tylko 55 głosów, więc trzeba szukać poparcia przede wszystkim w Afryce (54 głosy), Azji (46 głosów) i Ameryce Północnej (35 głosów). Gianni Infantino został prezesem FIFA w 2016 roku, gdy w drugiej rundzie wyborów zdobył 115 głosów. Od tego czasu na kolejnych kongresach światowej federacji nie miał kontrkandydatów.