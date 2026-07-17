Widzew odpalił piłkarza. Dyrektor sportowy wyjaśnia

Osman Bukari nie "zbawił" Widzewa, odkąd pojawił się w Łodzi pod koniec stycznia 2026 roku. Można powiedzieć, że grał jak cała drużyna, czyli mizernie. Do końca czerwca 2027 roku będzie reprezentował klub ze stolicy Serbii, dokąd przeszedł w ramach wypożyczenia.

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Płatek o Bukarim: "Osman nie mógł liczyć na regularne występy"

Siłą pieniędzy wydanych przez Widzew na Bukariego padł snop reflektorów. Niecodziennie bowiem zdarza się w polskiej lidze, by któryś z klubów wydał jednorazowo aż tak wielkie, rekordowe pieniądze. 27-latek absolutnie nie przekonał do siebie ani kibiców, ani przedstawicieli klubu.

Artur Płatek to nowy dyrektor sportowy Widzewa, odpowiedzialny za transfery i politykę kadrową. Pod koniec czerwca 2026 roku zastąpił na tym stanowisku Piotra Burlikowskiego. Zresztą pożegnań było więcej, bo klub zerwał współpracę także m.in. z pełnomocnikiem zarządu ds. sportu Dariuszem Adamczukiem.

- Mieliśmy czas, aby spokojnie przejrzeć kadrę pierwszej drużyny, przyglądać się zawodnikom w treningu i podczas zgrupowania. Wnioski są jednoznaczne i w ocenie sztabu i pionu sportowego Osman nie mógł liczyć na regularne występy. Zależało mu, aby trafić tam, gdzie będzie miał to możliwe. Już w trakcie obozu zgłaszał mi taką chęć kilkukrotnie i naciskał na możliwość zmiany drużyny - powiedział Artur Płatek, cytowany przez WP Sportowe Fakty.

- Przychyliliśmy się do jego prośby i zdecydowaliśmy się na wypożyczenie Osmana do Belgradu, gdzie w przeszłości notował dobre liczby. Zależy nam na tym, aby budować drużynę na piłkarzach, którzy rozumieją swoją rolę w zespole i chcą tutaj być - zaznaczył dyrektor sportowy Widzewa.

Bukari zagrał tylko w ośmiu meczach w barwach łódzkiej drużyny. Nie zapisał przy swoim nazwisku choćby jednej bramki, podobnie zresztą wyglądał licznik asyst.

W Crvenej zvezdzie Belgrad reprezentant Ghany występował przed wylotem do Stanów Zjednoczonych. W latach 2022-24 rozegrał tam łącznie 78 spotkań, zdobywając 25 goli i dokładając 20 asyst. Za 7 mln euro zamienił stolicę Serbii na amerykańskie Austin.

Widzew Łódź przygotowuje się do startu nowego sezonu PKO Ekstraklasy. W pierwszym meczu drużyna trenera Aleksandara Vukovicia zmierzy się na swoim terenie z Motorem Lublin. Początek w niedzielę 26 lipca o godzinie 17.30.