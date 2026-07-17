Wielka kasa dla klubów Ekstraklasy. Jest oficjalny komunikat

Na polskich boiskach doszło już do inauguracji sezonu 2026/27. W meczu o Superpuchar Polski Lech Poznań zmierzył się z Górnikiem Zabrze. Spotkanie to wynikiem 3:1 wygrali mistrzowie kraju, a bramki na wagę triumfu "Kolejorza" zdobywali Antoni Kozubal, Mikael Ishak i Pablo Rodriguez. Już za tydzień do gry wrócą pozostałe kluby Ekstraklasy, bowiem w piątek 24 lipca rozpoczną się rozgrywki ligowe.

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Tak prezentuje się budżet Ekstraklasy na sezon 2026/27

18 klubów stanie do walki o mistrzostwo Polski. Co najmniej cztery znajdą się na koniec sezonu w strefie pucharowej. Trzy z kolei pożegnają się z najwyższą klasą rozgrywkową. Osiągane wyniki przełożą się jednak nie tylko na sukcesy bądź porażki stricte sportowe. W grę wchodzą także nagrody finansowe.

Te wypłacać będzie Ekstraklasa SA, której Rada Nadzorcza zatwierdziła już budżet na sezon 2026/27. Środki dla klubów zostały ustalone na takim samym poziomie, jak przed rokiem. Do podziału zatem między 18 drużyn będzie dostępna pula w wysokości 290 mln zł. Dodatkowo zabezpieczono 4,1 mln zł jako premię dla potencjalnego, piątego pucharowicza. Zostanie ona wypłacona, jeśli Puchar Polski trafi do któregoś z zespołów z czołowej czwórki ligowej tabeli na koniec sezonu. Łącznie w budżecie znalazło się 367,5 mln zł, a o konkretnych kwotach i celach ich przeznaczenia mówili przedstawiciele Ekstraklasy SA w oficjalnym komunikacie.

- Przygotowujemy się intensywnie do rozpoczęcia kolejnego sezonu rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy także pod względem finansowym. Założenia budżetowe, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, w zakresie wypłat dla klubów, zostały skonstruowane w analogiczny sposób, jak rok wcześniej. Przewidujemy podział 290 mln zł według obowiązującego modelu oraz przekazanie piątej drużynie uczestniczącej w europejskich pucharach premii o wartości 4,1 mln zł, czyli takiej samej jak czwartemu pucharowiczowi. Już na tym etapie zabudżetowaliśmy dodatkowe środki dla klubów, w wysokości ok. 3 mln zł w ramach zakupu dodatkowych świadczeń reklamowych na bandach LED, biletów czy lóż. Istotną pozycję w budżecie, jak co roku, stanowią środki przekazywane federacji – sięgną one ok. 12,2 mln zł, z tego ok. 1,8 mln zł będzie przeznaczone na finansowanie programu Double Pass - wyjaśnił Krzysztof Bauza, dyrektor finansowy Ekstraklasy SA.

Działanie Double Pass w rozmowie ze Sport.pl wyjaśnił dyrektor Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębia Lubin, dr Krzysztof Paluszek. - To firma audytorska, która oceniała pracę klubów i akademii na całym świecie. 130 federacji i klubów już mają "przetrzepanych". Lech chyba jako pierwszy w Polsce poprosił o taki audyt parę lat temu. Teraz będzie to dotyczyło wszystkich klubów Ekstraklasy i 1. Ligi - opowiadał.

- Znaczącą pozycją w budżecie stanowią w tym roku koszty współpracy technologicznej z Hawk-Eye, której najciekawszym efektem z perspektywy kibiców będzie wyznaczanie linii półautomatycznego spalonego. Współpraca ta ma jednak inny ważny aspekt. Pozwoli nam ona pozyskiwać zaawansowane dane fitnessowe, które będą wspierać rozwój sportowy w klubach. W efekcie znacząco wzrośnie w tym sezonie wartość barterów, bo do niemal 12 mln zł. Obejmują one też maty ochronne na boiska czy sprzęt sportowy marki Adidas - dorzucił Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy SA.

- Zarezerwowaliśmy też w budżecie dodatkowe środki na finansowanie budowy naszego nowego Centrum Mediowego. Będziemy też w tym roku współfinansować program Młodzieżowiec 2.0, na który w budżecie zabezpieczyliśmy kwotę ok. 7,25 mln zł, która zostanie podzielona według zasad ustalonych w stosownej uchwale PZPN. Łącznie na cele związane ze szkoleniem dzieci i młodzieży przekażemy klubom ponad 27 mln zł - podkreślił Animucki.

Największe przychody wciąż Ekstraklasa będzie czerpać z umowy z Canal+. Pokaźne wpływy to również zasługa sponsorów ligi z PKO Bankiem Polskim na czele, a także partnera głównego - Totalizatora Sportowego z marką Lotto. Co więcej, budżet na nowy sezon uwzględnia wpływy od partnerów oficjalnych, licencyjne, a także przychody z międzynarodowych praw mediowych. Ekstraklasa bowiem obecnie jest transmitowana m.in. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, USA czy Kanadzie.

- Założenia budżetowe nie uwzględniają dodatkowych przychodów, które są zazwyczaj wypracowywane w ciągu sezonu przez Departament Marketingu i Sprzedaży. Jak pokazuje praktyka ostatnich lat, sumaryczna wartość wypłat dla klubów wzrasta po zakończeniu rozgrywek. Spodziewam się, że tym razem również wystąpią czynniki, które umożliwią nam zwiększenie wartości wypłat dla klubów na koniec sezonu - wyjaśnił prezes Ekstraklasy SA.

Model podziału środków uwzględnia wypłacenie połowy pieniędzy w ramach świadczeń ligowych w kwocie równej dla każdego klubu. Na podstawie wyników z bieżącego sezonu dzieli się 33,5 proc. puli, zaś 14 proc. wynika z rankingu historycznego. Program Młodzieżowiec 2.0 pochłania kolejne 2,5 proc. środków.

Pierwszy gwizdek sezonu 2026/27 na boiskach Ekstraklasy wybrzmi w piątek 24 lipca o godz. 18:00 w Radomiu. Radomiak podejmie na własnym stadionie beniaminka, Wieczystą Kraków. Tego samego wieczoru o godz. 20:30 w Szczecinie Pogoń zmierzy się z Legią Warszawa.

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