Dwa znane nazwiska zesłane do rezerw Wieczystej

Wieczysta Kraków awansowała do rozgrywek PKO BP Ekstraklasy po raz pierwszy w historii. Krakowski klub pokonał w finale baraży Chrobrego Głogów 2:1, dzięki czemu mógł się cieszyć z upragnionego awansu. Droga zespołu na szczyt ligowych rozgrywek nad Wisłą jest wręcz imponująca, zważywszy na fakt, iż klub ten w 2020 roku rywalizował w lidze okręgowej.

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Historyczny sezon Wieczystej Kraków

Awans do Ekstraklasy to nie jedyny sukces klubu z Chałupnika (ulica przy której znajduje się stadion Wieczystej w Krakowie - red.). Drugi zespół, a więc Wieczysta II także pnie się w górę, jeśli chodzi o ligowy byt. Podopieczni Piotra Chlipały w nadchodzącym sezonie zagrają w Betclic 3. Lidze.

Doświadczeni obrońcy przeniesieni do rezerw

Krakowski klub ogłosił w czwartkowe popołudnie, iż szeregi trzecioligowca wzmocni dwóch piłkarzy występujących jak dotychczas w pierwszej drużynie. Mowa tutaj o Michale Koju oraz Rafale Pietrzaku. Pierwszy z nich zasilił Wieczystą latem 2024 roku, przechodząc z Puszczy Niepołomice. Choć pomógł zespołowi w awansie na zaplecze Ekstraklasy, to w poprzednim sezonie sporadycznie widywaliśmy go na murawie. Łącznie w I lidze oraz Pucharze Polski spędził na murawie 203 minuty w trakcie czterech spotkań. Warto dodać, iż Koj w swojej karierze zanotował 135 występów w najwyższej klasie rozgrywkowej, strzelając przy tym 11 bramek. 32-latek w pierwszej ekipie Wieczystej rozegrał 21 spotkań.

Rafał Pietrzak reprezentuje barwy beniaminka od 2023 roku. W minionej kampanii rozegrał 16 spotkań na poziomie I ligi, w tym finał baraży z Chrobrym. 34-latek ma na swoim koncie 161 występów w Ekstraklasie oraz, co ciekawe trzy rozegrane spotkania w reprezentacji Polski. W tym sezonie trener Kazimierz Moskal nie widzi miejsca dla obrońcy w pierwszym zespole.

Prócz Koja oraz Pietrzaka do Wieczystej II dołączą: Dawid Jampich, Patryk Nowakowski, Adam Gałązka, Dawid Pakulski, Karol Szablowski, Anthony Ikwuka, Adam Kramarz, Szymon Kiebzak oraz Paweł Mróz.

Sztab szkoleniowy drużyny występującej w III lidze wyglądać będzie następująco: głównym trenerem pozostaje Piotr Chlipała, zaś jego asystentem będzie Krzysztof Szpilski. Ponadto w sztabie znaleźli się także Denis Faworow, Mikołaj Kukiełka, Grzegorz Murzański, Tomasz Marek, Norbert Jasowicz oraz Tadeusz Szczurek.

Krakowski klub zainauguruje rozgrywki 1 sierpnia, wyjazdowym starciem z Czarnymi Połaniec. Tydzień później rozegrają swój pierwszy mecz przy Chałupnika. Ich rywalem będzie AKS 1947 Busko-Zdrój.