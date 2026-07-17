To dlatego Legia uparcie stawia na Rajovicia

Mileta Rajović został piłkarzem Legii Warszawa latem ubiegłego roku. Duńczyk kosztował "Wojskowych" trzy miliony euro, więc mówiliśmy o niemałej kwocie jak na polskie warunki. Jego występy były pewną niewiadomą, bo w poprzednich sezonach przeplatał dobrą postawę bardzo słabymi meczami. Pierwsza kampania w barwach Legii potwierdziła obawy kibiców.

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Sztab szkoleniowy wierzy w Rajovicia. "Ma absolutnie wszystko"

Rajović w wielu sytuacjach pudłował, nie potrafił współpracować z kolegami z zespołu. Ostatecznie strzelił dziesięć goli w 43 spotkaniach, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Dorobek - delikatnie mówiąc - nie powala na kolana.

27-latek w niedawno rozegranym spotkaniu sparingowym z Radomiakiem Radom, który Legia wygrała 3:1, pokazał, że dalej nie uporał się z problemami. Nie widać było dużej poprawy w stosunku do poprzedniego sezonu.

Niektórzy zastanawiają się nad tym, co skłania sztab szkoleniowy Legii do tego, by nadal stawiać na Rajovicia. Część kibiców już nazwała jego transfer niewypałem. Dziennikarz Marcin Szymczyk zdradził, co mówią trenerzy na temat Duńczyka.

- Trenerzy podkreślają, że Rajović ma wszystko, co powinien mieć napastnik, żeby stać się prawdziwą "dziewiątką". Ma absolutnie wszystko, tylko musi nad pewnymi aspektami popracować, dlatego trenerzy mocno w niego wierzą. To są słowa trenerów, to nie są moje, więc jeżeli trenerzy tak mówią, to ja im ufam, że tak będzie, a przynajmniej chcę ufać - podkreślił w podcaście "Kilka słów o Legii".

- W Rajoviciu wszyscy widzą potencjał, że może stać się napastnikiem, który będzie seryjnie strzelał gole - dodał Szymczyk.

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Nowy sezon PKO BP Ekstraklasy Legia rozpocznie od wyjazdowej potyczki z Pogonią Szczecin. To spotkanie zaplanowano na piątek (24 lipca). Początek o godz. 20:30.