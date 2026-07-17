Dramat Górnika Zabrze! Takie wieści tuż przed Ligą Mistrzów

Lukas Ambros, Patrik Hellebrand i Lukas Sadilek. Tak wyglądało zestawienie środka pola Górnika Zabrze w ostatnim meczu poprzedniego sezonu z Radomiakiem Radom (6:2). Dziś zostały z tego zgliszcza, bo w klubie nadal jest jedynie Sadilek. Hellebrand przeniósł się do Korony Kielce, zaś Ambrosa kupił belgijski Anderlecht Bruksela za kwotę szacowaną w mediach na ok. 5-6 mln euro. To poważne osłabienia, a teraz, na samym początku nowych rozgrywek, problem jeszcze się powiększył.

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Górnik traci jednego z liderów i to na bardzo długo

Wszyscy związani z Górnikiem Zabrze jeszcze w pierwszej połowie meczu o Superpuchar Polski z Lechem Poznań (1:3) mogli się łapać za głowy. Z poważnie wyglądającą kontuzją ręki z boiska już w 40. minucie zszedł Jarosław Kubicki. Przy braku Ambrosa oraz Hellebranda to on miał być liderem środka pola w zespole wicemistrzów Polski. Teraz jednak wiemy już, że Górnik długo będzie musiał radzić sobie bez niego. Jeszcze przed północą Zabrzanie oficjalnie poinformowali, iż Kubicki doznał złamania ręki z przemieszczeniem. Jwgo przerwa w grze potrwa od ośmiu do nawet dziesięciu tygodni.

Totalny dramat na kluczowej pozycji, a Liga Mistrzów już stoi w drzwiach

Dla Górnika to osłabienie na najgorszej możliwej pozycji. W bieżącym okienku transferowym klub wzmocnił środek pomocy jedynie Kacprem Urbańskim, który chce odbudować się po fatalnej grze w Legii Warszawa. W efekcie po odejściu Ambrosa oraz Hellebranda, a teraz także poważnej kontuzji Kubickiego, trener Michal Gasparik ma niezwykle ograniczone opcje. Poza Urbańskim oraz Sadilkiem naturalnym środkowym pomocnikiem z jakimkolwiek doświadczeniem w Ekstraklasie jest tylko 20-letni Francuz Bastien Donio, który zresztą wszedł za Kubickiego. Przy czym on był w zeszłym sezonie bardzo głębokim rezerwowym (niecałe 200 minut w lidze). Michała Rakoczego nie ma już co liczyć, bo on nawet nie pojechał z zespołem na obóz przygotowawczy do Austrii przed sezonem.

Innymi słowy, Górnik ma potężną dziurę w środku pola, a czasu z kolei ani trochę. Już we wtorek 21 lipca o 20:00 rozpoczynają walkę w eliminacjach do Ligi Mistrzów z Fenerbahce Stambuł. Pierwszy mecz II rundy rozegrają na wyjeździe. W Ekstraklasie do boju ruszą w sobotę 25 lipca, gdy o 17:30 zmierzą się u siebie ze Śląskiem Wrocław.