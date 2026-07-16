Afera w klubie Ekstraklasy. Udziałowiec uderza w miasto. Jest reakcja

Piast Gliwice do ostatniej kolejki poprzedniego sezonu Ekstraklasy walczył o utrzymanie. Ten cel został zrealizowany, jednak tuż przed startem kolejnych rozgrywek sytuacja w klubie ma być trudna. Przynajmniej w kwestiach budżetowych.

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Piast Gliwice z rosnącą dziurą budżetową? Biznesmen oskarża rządzących klubem

Mistrz Polski sprzed siedmiu lat jest finansowany i zarządzany przez miasto, będące większościowym akcjonariuszem. O problemach finansowych zaalarmował z kolei Zbigniew Kałuża, mniejszościowy udziałowiec.

- W ciągu dwóch lat strata zwiększyła się o ok. 20 milionów złotych. Do obecnej sytuacji doszło, mimo dotacji i pożyczek ze strony miasta i miejskich spółek. W ciągu minionych dwóch lat miasto dopłaciło do klubu ok. 67 mln. Piast nie jest w stanie spłacić tych pożyczek, bo nie ma z czego. Nie jest w stanie rozliczyć się z dotacji - powiedział Kałuża podczas konferencji prasowej. Jego słowa cytuje PAP, która informuje, że zdaniem biznesmena "narastająca strata przekroczyła 50 mln" złotych w ujęciu ogólnym.

Ponadto Gliwiczanie mieli stracić dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 16 mln złotych. Powód? Zmiana lokalizacji klubowej akademii, na którą miały zostać przeznaczone wspomniane środki finansowe.

Jaki jeszcze zarzuty wygłosił Kałuża? "Gangsterski" sposób podniesienia kapitału klubu przez samorząd miasta, brak kompetencji członków rady nadzorczej czy szczęśliwe utrzymanie w elicie, spowodowane ujemnymi punktami dla Lechii Gdańsk.

Poza tym gliwicki biznesmen przekonywał, że Piast "potrzebuje inwestora i profesjonalnych władz". - Złożyłem publiczną deklarację, że oddam swoje akcje za złotówkę, ale fachowcowi, osobie, która pomoże temu klubowi - powiedział. Miał nawet podpisać list intencyjny z potencjalnymi inwestorami, ale ponoć nie było zainteresowania tą sprawą te strony samorządu. Poza Kałużą głos zabrał były dyrektor sportowy Bogdan Wilk, który "zauważył, że klub stracił na sprzedaży swoich piłkarzy, godząc się na zaniżone ceny".

Piast reaguje na zarzuty Zbigniewa Kałuży. "Wszczęte działania prawne"

Do tych stwierdzeń i zarzutów dla PAP odniósł się rzecznik Piasta Kajetan Piotrowski. Przekazał między innymi, że "zarząd Piasta podjął decyzję o wszczęciu działań prawnych w celu ochrony dobrego imienia spółki".

Ponadto Piotrowski "wyjaśnił, że na 30 czerwca 2024 skumulowana strata wynosiła blisko 33 mln zł i została wygenerowana w latach 2021-2024, bezpośrednio po największych sukcesach sportowych w historii klubu".

- Jednocześnie nieuregulowane zobowiązania wynosiły blisko 28 mln zł i obejmowały m.in. zaległości z tytułu wynajmu stadionu, zobowiązania wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych oraz rozliczeń z agentami piłkarskimi. Po zmianie zarządu (czerwiec 2024) strata za rok obrotowy 2024/25 została ograniczona do około 6,7 mln zł. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025/26 jest obecnie przygotowywane i podlega badaniu przez biegłego rewidenta, dlatego przedstawienie ostatecznych wyników nie jest jeszcze możliwe - wyjaśnił.

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"(Piotrowski - red.) zauważył, że twierdzenia o utracie około 20 mln zł z tytułu niezrealizowanych transferów (co pojawiło się w zarzutach) nie znajdują potwierdzenia w dokumentacji. Przypomniał, że w poprzednich latach koszty wynagrodzeń zawodników sięgały nawet 95 proc. przychodów, co w istotny sposób obciążało budżet klubu. Wyjaśnił, że po zmianie władz w Piaście (dwa lata temu) nie odnaleziono dokumentacji potwierdzającej przygotowanie do realizacji budowy akademii, w tym pozwolenia na budowę, ani zabezpieczenia środków na wymagany wkład własny w wysokości 5 mln zł" - przekazała PAP.

- Najlepszym potwierdzeniem skuteczności działań obecnych władz jest fakt, że Akademia Piasta Gliwice nie pozostaje już wyłącznie projektem na papierze. Pierwszy etap inwestycji - obejmujący budowę dwóch boisk wraz z niezbędną infrastrukturą - jest na ukończeniu, a obecnie trwają odbiory inwestycji. Na realizację tego zadania miasto pozyskało dofinansowanie z MSiT w wysokości 4,5 mln zł - oznajmił rzecznik.

Jeśli chodzi o poszukiwania inwestora dla klubu, to proces jest w toku. - Jego powodzenie wymaga jednak wcześniejszego uporządkowania sytuacji finansowej i prawnej spółki, co zwiększy jej wiarygodność oraz wartość - podkreślił Piotrowski.

Rzecznik prasowy odniósł się też do zarzutów mniejszościowego udziałowca w kwestii dokapitalizowania: "Wyjaśnił, że podwyższenie kapitału klubu zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a Kałuża złożył wcześniej pisemne oświadczenie, że nie zamierza w nim uczestniczyć, ani zbyć posiadanych akcji, nie brał również udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, podczas którego podejmowano uchwały w tym zakresie".

W tym całym zamieszaniu nie może umknąć fakt, że w poniedziałek 20 lipca z Piasta odejdzie prezes Łukasz Lewiński, "który kierował klubem dwa lata, wdrażając m.in. program naprawczy finansów". M Gliwiczanie przystąpią do nowego sezonu ligowego, który rozpoczną 27 lipca wyjazdowym starciem z Zagłębiem Lubin.