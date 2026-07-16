Media: Były napastnik Legii bliski powrotu do Polski. Już zdecydował

Mahir Emreli to nazwisko, które przemknęło przez Ekstraklasę i szybko z niej zniknęło. Nie był to jednak niewypał transferowy, bo Azer w barwach Legii Warszawa rozegrał 33 spotkania, w których strzelił 11 goli i dołożył dwie asysty. A warto przypomnieć, że był piłkarzem "Wojskowych" przez zaledwie siedem miesięcy.

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Ale skoro liczby broniły azerskiego napastnika, to dlaczego w lutym bez kwoty odstępnego opuścił Warszawę i trafił do Dinama Zagrzeb? Powodem takiej decyzji był atak kibiców ze stolicy na klubowy autokar po przegranym meczu z Wisłą Płock. Emreli zdecydował się wówczas odejść.

Niedługo później podpadł Legii oraz FIFA Football Tribunal. Azer został zobligowany do zapłacenia legionistom 700 tysięcy euro od razu oraz 100 tysięcy euro w ratach w związku z przedwczesnym rozwiązaniem umowy. Batalię prawną zwyciężył klub ze stolicy Polski.

Emreli wróci do Ekstraklasy? Miał powiedzieć "tak"

I choć azerskie media w maju sugerowały, że Emreli zostanie wypożyczony do Legii z niemieckiego Kaiserslautern, to teraz wszystko wskazuje na to, że 29-latek zwiąże się z innym klubem z naszego kraju. Według informacji sportal.az, Azer ma trafić do Rakowa Częstochowa. Piłkarz miał już nawet wyrazić zgodę na taki ruch.

Ostatnie słowo należeć będzie jednak do przedstawicieli niemieckiego klubu. Emreli bowiem jest związany z Kaiserslautern umową obowiązującą do 30 czerwca 2028 roku. Z tym, że Azer zawodził w sezonie 2025/26, gdyż w 12 występach na boiskach 2. Bundesligi tylko raz trafił do siatki.

Zaplecze najwyższej klasy rozgrywkowej w Niemczech zresztą nie pierwszy raz zweryfikowało tego piłkarza. Wprawdzie Emreli w barwach Norymbergi strzelił 11 goli w 25 meczach sezonu 2024/25, ale nie miał dobrych relacji z szkoleniowcem Miroslavem Klose.

Po wyjeździe z Polski, a przed przygodą w Niemczech, Mahir Emreli grał dla Dinama Zagrzeb i Konyasporu. Ponadto rozegrał aż 61 spotkań w reprezentacji Azerbejdżanu, zdobywając sześć bramek. Jeśli trafiłby do Rakowa, o miejsce w składzie rywalizowałby z Jonatanem Brautem Brunesem, Isakiem Brusbergiem, Patrykiem Makuchem, Bogdanem Mirceticiem, Laminem Diaby-Fadigą czy Adamem Basse. Brunes jednak ma naciskać na transfer, więc niewykluczone, że niebawem Azer będzie miał o jednego rywala mniej.

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