Burza po decyzji Kuleszy ws. Superpucharu. "Dogorywanie na stanowisku"

Superpuchar Polski niemal co roku staje się przyczyną przeróżnych sporów i afer. Nie inaczej jest i tym razem. Zaczęło się od tego, że PZPN wbrew wcześniejszym ustaleniom chciał przenieść go z Poznania do Wrocławia. Później na ostatnią chwilę wprowadził kilka nowych reguł sędziowskich, a także przyznał, że obie drużyny nie otrzymają premii za udział. Jakby tego było mało, właśnie doszła kolejna głośna kontrowersja.

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Cezary Kulesza sam to przyznał. Nie będzie go na Superpucharze Polski. "Bardzo żałuję"

Okazuje się bowiem, że w trakcie spotkania zabraknie na trybunach prezesa PZPN-u, Cezarego Kuleszy. Jako pierwszy informował o tym dziennikarz TVP Sport, Jakub Kłyszejko. - Słyszę, że prezes Cezary Kulesza nie pojawi się na meczu o STS Superpuchar Polski w Poznaniu. Szef PZPN był też nieobecny na finale PP z powodu opóźnień w podróży z Kongresu FIFA w Vancouver - podał na platformie X.

Informacje te potwierdził wkrótce portal WP Sportowe Fakty, który skontaktował się z samym Kuleszą. - Bardzo żałuję, że nie będę mógł być na meczu o Superpuchar Polski. W tym czasie, na zaproszenie prezydenta FIFA Gianniego Infantino, będę przebywał w Stanach Zjednoczonych przy okazji finału mistrzostw świata FIFA. Z tego, co wiem, w wydarzeniu wezmą udział praktycznie wszyscy prezesi krajowych federacji piłkarskich. Jako prezes PZPN traktuję swoją obecność jako ważny element reprezentowania polskiej piłki na arenie międzynarodowej i po prostu jeden z moich obowiązków - wyjaśnił prezes.

Wrze po decyzji Kuleszy. "Dziennikarzom nie dogodzisz"

Zapowiadana absencja Kuleszy nie spodobała się m.in. dziennikarzom, którzy nie omieszkali skomentować całej sprawy. - A Cezary Kulesza to zarządza czymś poza swoim wolnym czasem?!? Jak można - będąc prezesem PZPN - nie przyjechać na Superpuchar Polski? To chyba już dogorywanie na stanowisku - problem w tym, że to potrwa trzy lata - oburzał się w obszernym wpisie Roman Kołtoń. Przy okazji przypomniał również nieudaną próbę przeniesienia meczu do Wrocławia. - Jutro piękny dzień przy Bułgarskiej zapewne z 40 tysiącami fanów "Kolejorza" i "zabrskiego Górnika", a że bez Kuleszy - przeżyjemy to - dodał.

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Od komentarzy zaroiło się również pod postem Kołtonia. - Gwizdów się boi - napisał o Kuleszy Radosław Nawrot z Interii. W obronie prezesa stanął za to doradca zarządu PZPN ds. komunikacji oraz były redakcyjny kolega Kołtonia z czasów pracy w Polsacie, Cezary Kowalski. - Dziennikarzom nie dogodzisz, selekcjoner nie pojechał na MŚ - źle, prezes leci tak jak wszyscy przedstawiciele federacji krajowych - też źle. Romuś ochłoń, pls - odpowiedział. - To w piątek nie mógł polecieć? Ochłoń z tym bronieniem niemądrych poczynań - ripostował Kołtoń.

Mecz o Superpuchar Polski pomiędzy Lechem Poznań a Górnikiem Zabrze odbędzie się w czwartek 16 lipca na stadionie przy Bułgarskiej. Początek o godz. 19:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.