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Tak PZPN "ukarał" Lecha i Górnika. Kolejna afera przed Superpucharem

Tegoroczny mecz o Superpuchar w zamyśle PZPN-u miał podwyższyć prestiż tych rozgrywek. Jest jednak wręcz odwrotnie. Kolejne afery sprawiają, że ranga spotkania maleje. Tym razem złe informacje dotyczące Superpucharu przekazuje portal Roosevelta81.pl. Okazuje się bowiem, że ani Lech Poznań, ani Górnik Zabrze nie otrzymają nagród za to spotkanie. Potwierdził to rzecznik Związku, Emil Kopański.
DLOKA
Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

Chaos wokół tegorocznego Superpucharu Polski wciąż trwa. Wszystko zaczęło się od planów Polskiego Związku Piłki Nożnej, który podjął decyzję o przeniesieniu spotkania na stadion we Wrocławiu. Organizatorem meczu powinien być świeżo upieczony mistrz, czyli w tegorocznej edycji ten obowiązek spaść powinien na Lecha Poznań.

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Ostatecznie jednak mecz odbędzie się na stadionie przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu. PZPN ugiął się m.in. pod naporem kibiców mistrzowskiego Lecha i zdobywcy Pucharu Polski - Górnika Zabrze. Ostatecznie spotkanie zaplanowano na czwartek 16 lipca.

Kolejna kompromitacja PZPN-u dot. Superpucharu Polski

Nie jest to koniec problemów związanych z tegorocznym Superpucharem. - Uważam, że związek powinien traktować mecz o Superpuchar nieco poważniej, bo moim zdaniem jest to po prostu brak szacunku - powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej Niels Frederiksen. Jak poinformował Dominik Stachowiak, dziennikarz Sport.pl, poszło o niespodziewane wprowadzenie nowych reguł sędziowskich, obowiązujących podczas mistrzostw świata.

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Teraz kolejne problemy dotyczą nagród dla drużyn biorących udział w Superpucharze. Jak przekazuje portal Roosevelta81.pl, ani Górnik, ani Lech nie otrzymają należnych im pieniędzy. A chodzi o spore kwoty. "500 tysięcy złotych dla zwycięzcy i 250 tysięcy złotych dla pokonanego" - czytamy. Wzrost wypłat był jednym z pomysłów na podniesienie rangi spotkania. Wcześniej bowiem triumfator otrzymywał 200 tys. złotych, przegrany - 100 tys. złotych.

PZPN potwierdza: Superpuchar bez nagród

Dziennikarze portalu dowiedzieli się o całej sprawie bezpośrednio od działaczy Górnika. Natychmiast zwrócono się zarówno do PZPN-u, jak i transmitującej to spotkanie Telewizji Polskiej. - Mogę potwierdzić, że pula przeznaczona na premie za to spotkanie wynosi zero - potwierdził rzecznik Związku, Emil Kopański. Trudno nie odnieść wrażenia, że centrala w taki właśnie sposób postanowiła "ukarać" oba kluby.

Otwierające sezon 2026/27 starcie o Superpuchar Polski między Lechem Poznań a Górnikiem Zabrze zaplanowane jest na 16 lipca. Mecz rozpocznie się o godzinie 17:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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