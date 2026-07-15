Tak PZPN "ukarał" Lecha i Górnika. Kolejna afera przed Superpucharem

Chaos wokół tegorocznego Superpucharu Polski wciąż trwa. Wszystko zaczęło się od planów Polskiego Związku Piłki Nożnej, który podjął decyzję o przeniesieniu spotkania na stadion we Wrocławiu. Organizatorem meczu powinien być świeżo upieczony mistrz, czyli w tegorocznej edycji ten obowiązek spaść powinien na Lecha Poznań.

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Ostatecznie jednak mecz odbędzie się na stadionie przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu. PZPN ugiął się m.in. pod naporem kibiców mistrzowskiego Lecha i zdobywcy Pucharu Polski - Górnika Zabrze. Ostatecznie spotkanie zaplanowano na czwartek 16 lipca.

Kolejna kompromitacja PZPN-u dot. Superpucharu Polski

Nie jest to koniec problemów związanych z tegorocznym Superpucharem. - Uważam, że związek powinien traktować mecz o Superpuchar nieco poważniej, bo moim zdaniem jest to po prostu brak szacunku - powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej Niels Frederiksen. Jak poinformował Dominik Stachowiak, dziennikarz Sport.pl, poszło o niespodziewane wprowadzenie nowych reguł sędziowskich, obowiązujących podczas mistrzostw świata.

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Teraz kolejne problemy dotyczą nagród dla drużyn biorących udział w Superpucharze. Jak przekazuje portal Roosevelta81.pl, ani Górnik, ani Lech nie otrzymają należnych im pieniędzy. A chodzi o spore kwoty. "500 tysięcy złotych dla zwycięzcy i 250 tysięcy złotych dla pokonanego" - czytamy. Wzrost wypłat był jednym z pomysłów na podniesienie rangi spotkania. Wcześniej bowiem triumfator otrzymywał 200 tys. złotych, przegrany - 100 tys. złotych.

PZPN potwierdza: Superpuchar bez nagród

Dziennikarze portalu dowiedzieli się o całej sprawie bezpośrednio od działaczy Górnika. Natychmiast zwrócono się zarówno do PZPN-u, jak i transmitującej to spotkanie Telewizji Polskiej. - Mogę potwierdzić, że pula przeznaczona na premie za to spotkanie wynosi zero - potwierdził rzecznik Związku, Emil Kopański. Trudno nie odnieść wrażenia, że centrala w taki właśnie sposób postanowiła "ukarać" oba kluby.

Otwierające sezon 2026/27 starcie o Superpuchar Polski między Lechem Poznań a Górnikiem Zabrze zaplanowane jest na 16 lipca. Mecz rozpocznie się o godzinie 17:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.