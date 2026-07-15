Mioduski prezydentem FIFA? Boniek: "Wymarzony kandydat"

Dariusz Mioduski nieoczekiwanie znalazł się na liście potencjalnych kandydatów, którzy mieliby rzucić wyzwanie obecnemu prezydentowi FIFA, Gianniemu Infantino. Zaskakujące wieści w tej sprawie ogłosiło we wtorek brytyjskie talkSPORT. - Wysocy rangą działacze piłkarscy z Bośni i Hercegowiny, Norwegii, Szwecji, Niemiec oraz Hiszpanii rozmawiali również o poparciu innych europejskich kandydatów, w tym właściciela Legii Warszawa, Dariusza Mioduskiego - mogliśmy przeczytać. Informacja wywołała w Polsce olbrzymie zamieszanie. W końcu odniósł się do niej Zbigniew Boniek.

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Boniek nawet się nie wahał. Krótko ws. Mioduskiego. "Nie miałby żadnych szans"

W rozmowie z Polsatem Sport były prezes PZPN-u i były wiceprezydent UEFA przyznał otwarcie, że nie jest przekonany, czy Mioduski do tych wyborów faktycznie stanie. - UEFA może mieć chęć wystawienia kandydata na prezydenta FIFA, żeby te wybory nie wyglądały jak bułgarskie, gdzie jest tylko jeden kandydat. W ten sposób da delegatom możliwość głosowania na opcję opozycyjną w stosunku do Gianniego. Ale nie wydaje mi się, żeby Darek na to przystał. Z prostej przyczyny. Według mnie w starciu z Infantino nie miałby żadnych szans - stwierdził wprost.

Boniek tłumaczył, że Infantino cieszy się ogromną popularnością na pozostałych kontynentach. Z kolei Mioduskiemu bardzo trudno będzie zbudować szersze poparcie poza Europą. - Jeżeli ktoś go faktycznie wystawi i Darek to zaakceptuje, to będzie musiał ponieść potężny nakład finansowy. Kto by taką kampanię sfinansował? Chcesz, czy nie chcesz, jeśli faktycznie chcesz wygrać te wybory, to musisz jeździć po całym świecie, rozmawiać z wszystkimi konfederacjami, musisz im obiecać więcej niż Infantino - dodał.

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Mioduski nadaje się na szefa FIFA? Boniek: "Ja go oceniam bardzo dobrze"

Mimo wszystko stwierdził, że Mioduski nadaje się na to stanowisko szefa FIFA. - Ja go oceniam bardzo dobrze. Umówmy, się Gianni Infantino nigdy nie prowadził żadnego klubu, nie miał takiego doświadczenia. Natomiast Darek takie doświadczenie ma, fantastycznie mówi po angielsku, z komunikowaniem się nie miałby żadnego problemu. I teoretycznie, jako model kandydata, jest wręcz wymarzony, nie można mu nic zarzucić - podsumował Boniek.

Wybory na prezydenta FIFA odbędą się wiosną przyszłego roku w Rabacie. Kandydatów trzeba jednak zgłaszać do 18 listopada tego roku.