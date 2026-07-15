Wisła Kraków ma nowego napastnika! Grał w FC Barcelonie

Do rozpoczęcia nowego sezonu Ekstraklasy pozostało niewiele ponad tydzień, więc z tego powodu kluby starają się kompletować kadry, żeby jak najlepiej rozpocząć nowe rozgrywki. Nie inaczej jest w przypadku Wisły Kraków, która po czterech latach wraca do piłkarskiej elity w Polsce i która także postanowiła się wzmocnić.

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Wisła Kraków ma nowego napastnika

Dotychczas "Biała Gwiazda" nie szalała na rynku transferowym i potwierdziła zakontraktowanie Marcela Łubika, Maxence'a Maisonneuve'a i Eliego Youana. Z kolei w środowe popołudnie Wisła Kraków ogłosiła swój czwarty transfer - napastnika Jeremy'ego Guillemenota.

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"Bonjour, Jérémy. 28-letni szwajcarski napastnik podpisał kontrakt z Białą Gwiazdą obowiązujący do 30 czerwca 2028 roku z możliwością przedłużenia o kolejny sezon. W minionych rozgrywkach szwajcarskiej Super League zdobył 7 bramek i zanotował 3 asysty. Witamy przy R22, Jérémy!" - przekazała Wisła w mediach społecznościowych.

"28-letni zawodnik urodził się w Genewie. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Urania Genève Sport, a następnie trafił do akademii Servette FC. W 2016 roku przeniósł się do FC Barcelony, gdzie występował w zespołach młodzieżowych oraz drużynie rezerw. W Hiszpanii reprezentował również CE Sabadell" - czytamy w biogramie napastnika na oficjalnej stronie klubu. W następnych sezonach Szwajcar grał w Rapidzie Wiedeń, FC Sankt Gallen oraz Servette FC.

"Najdłużej związany był z Sankt Gallen, dla którego rozegrał ponad 150 spotkań we wszystkich rozgrywkach. W 2023 roku powrócił do macierzystego Servette, z którym sięgnął po Puchar Szwajcarii i występował w europejskich pucharach" - podkreślono, dodając, że piłkarz ma za sobą występy w młodzieżowej reprezentacji Szwajcarii.

Pierwszy mecz w nowym sezonie Wisła Kraków rozegra w niedzielę 26 lipca o godz. 20:15 u siebie z GKS-em Katowice.