Oficjalnie: Klub Ekstraklasy sprowadził 35-krotnego reprezentanta kraju

W Motorze Lublin dochodzi do wielu zmian kadrowych. Z klubu odeszło sporo zawodników, a roszadę mamy także na stanowisku trenera - Mateusza Stolarskiego zastąpił Mariusz Misiura, były szkoleniowiec Wisły Płock. Teraz oficjalnie ogłoszono kolejny transfer. Do Motoru trafił Yacine Bourhane, 35-krotny reprezentant Komorów. Sprawdziły się tym samym informacje, które dwa dni temu podawał "Przegląd Sportowy Onet". Lublinianie mają zatem szóste wzmocnienie - wcześniej drużynę zasilili: Bartosz Bereszyński, Mateusz Łęgowski, Dominik Gregorski, Mihail Popa (Rumunia) oraz Makan Aiko (Francja).

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Bourhane zaczynał we Francji. Ostatnio grał na Cyprze

Bourhane podpisał z Motorem Lublin dwuletni kontrakt. Klub na swojej stronie internetowej przybliżył sylwetkę afrykańskiego piłkarza. 27-latek swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w US Torcy, skąd w 2014 roku przeniósł się do akademii Chamois Niortais FC. To właśnie w tym zespole debiutował w seniorskiej piłce (rok 2017).

Po czterech latach wyjechał do Holandii, gdzie został zawodnikiem Go Ahead Eagles. Następnie w 2022 roku udał się do ligi duńskiej. Parafował umowę z Esbjerg fB. Spędził w tym klubie trzy sezony, po czym zakontraktował go cypryjski Aris Limassol. Teraz trafił do Motoru jako wolny zawodnik.

Po odejściu Seriego Samperema oraz Jakuba Łabojko Lublinianie potrzebowali nowego defensywnego pomocnika. Bourhane może rozwiązać problemy Motoru, a do początku nowego sezonu pozostało już naprawdę mało czasu.

W pierwszej kolejce PKO BP Ekstraklasy Motor Lublin zmierzy się na wyjeździe z Widzewem Łódź. To spotkanie odbędzie się w niedzielę, 24 lipca o godzinie 17:30.

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Motor spróbuje poprawić pozycję z poprzedniej kampanii. Wówczas zajął w lidze dwunaste miejsce z dorobkiem 43 punktów.