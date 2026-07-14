Śląsk grozi Królewskiemu za słowa o "opóźnieniu intelektualnym". Jest odpowiedź

Konflikt między Wisłą Kraków a Śląskiem Wrocław rozpoczął się w lutym tego roku. Poszło o decyzję władz wrocławskiego klubu, który odmówił wpuszczenia kibiców Białej Gwiazdy na mecz 24. kolejki I ligi. Właściciel Wisły, Jarosław Królewski, stwierdził: nie będzie naszych fanów, więc nie przyjedziemy na mecz. I faktycznie, 7 marca na stadionie we Wrocławiu nie pojawiła się delegaca z Krakowa, a decyzją PZPN-u Śląsk wygrał spotkanie walkowerem.

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Echa tego zamieszania wybrzmiewają do dziś. Królewski m.in. zapowiadał skargę do Komisji Europejskiej, kwestionując finansowanie Śląska. Wrocławscy działacze natomiast zazwyczaj tonowali nastroje, próbując wyciszyć konflikt. Prezes Wisły jednak nieustannie atakuje. Podczas niedawnej konferencji prasowej nazwał Śląsk "opóźnionym intelektualnie", domagając się usunięcia tego klubu z polskiej piłki.

Jarosław Królewski przesadził? Śląsk Wrocław broni swojego imienia

Tym razem już miarka się przebrała i Śląsk zareagował, wydając specjalne oświadczenie. "Stanowczo sprzeciwiamy się wypowiedziom prezesa TS Wisła Kraków SA, pana Jarosława Królewskiego, pojawiającym się w przestrzeni publicznej, które godzą w dobre imię naszego Klubu" - tak rozpoczyna się komunikat opublikowany na oficjalnej stronie klubu.

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Zarząd Śląska argumentuje, że "rywalizacja między klubami PKO BP Ekstraklasy powinna odbywać się głównie na boiskach, a dyskusja pomiędzy władzami klubów - zwłaszcza w przypadku różnicy stanowisk - powinna cechować się kulturą wypowiedzi i wzajemnym szacunkiem".

"Planujemy podjęcie kroków na ścieżce sądowej"

Ostatnie komentarze Jarosława Królewskiego odebrane zostały za przekraczające wszelkie granice. "Uderzyły nie tylko w nasz Klub, naszych kibiców i Miasto Wrocław, ale również w wiele innych sportowych organizacji, co dodatkowo nie służy ani całemu polskiemu środowisku piłkarskiemu, ani wizerunkowi rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, dodatkowo zupełnie niepotrzebnie podsycając kibicowskie antagonizmy" - argumentują wrocławscy działacze.

Następnie Śląsk zapowiedział kroki mające na celu ukaranie prezesa Wisły za wypowiedziane słowa. "Po analizie obecnej sytuacji pod kątem prawnym, jak i przepisów prawa związkowego, w tym regulaminów Ekstraklasy SA oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej, planujemy podjęcie odpowiednich kroków na ścieżce sądowej oraz skierowanie sprawy do właściwych organów zarządzających rozgrywkami PKO BP Ekstraklasy" - zakończono oświadczenie.

Sam Jarosław Królewski na komunikat odpowiedział krótko. "Super, czekam" - napisał na Twitterze.

Na razie jednak Jarosław Królewski nie wygląda na zainteresowanego wygaszeniem tego konfliktu. Na najbliższe piłkarskie starcie Wisły ze Śląskiem trzeba poczekać jeszcze dwa miesiące. Mecz zaplanowanej na trzeci weekend września 9. kolejce Ekstraklasy odbędzie się na stadionie przy ul. Reymonta.