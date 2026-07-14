Mioduski powalczy z Infantino? "Zawsze go to kręciło"

Dariusz Mioduski we wtorek stał się bohaterem iście sensacyjnych doniesień. Dziennikarz brytyjskiego talkSPORT, Ben Jacobs twierdził, że właściciel Legii Warszawa może być kontrkandydatem Gianniego Infantino w przyszłorocznych wyborach na prezydenta FIFA. O poparciu Polaka mieli już nawet rozmawiać przedstawiciele kilku europejskich federacji.

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Sensacyjne wieści ws. Mioduskiego. "Jak przeczytałem, kto wypuścił tę informację, to..."

Wiadomość wywołała w Polsce nie lada zdumienie. Zaskoczenia nią nie krył nawet trener Legii Warszawa, Marek Papszun, który otwarcie przyznał, że nie wiedział o sprawie. Teraz z kolei odniósł się do niej Marcin Szymczyk z portalu Legia.net. - Szczerze mówiąc, byłem bardzo zdziwiony. Pomyślałem sobie: "O, ktoś popłynął troszeczkę, popuścił wodze fantazji". Natomiast, jak przeczytałem, kto wypuścił tę informację, to zacząłem to traktować troszkę poważniej. Czy jestem zaskoczony? Że będzie jakiś kontrkandydat dla Infantino - nie, a że ma nim być Dariusz Mioduski - to tak. Jestem zdecydowanie zdziwiony - komentował w rozmowie na kanale Meczyki.

Część z komentatorów potencjalne kandydowanie Mioduskiego już zaczęła rozpatrywać w kontekście przyszłości samej Legii. Gdyby biznesmen rzeczywiście objął stanowisko w FIFA, najprawdopodobniej musiałby sprzedać swoje udziały w klubie. Zastanawiał się nad tym również Szymczyk. - Czy to by oznaczało, że musiałoby dojść do zmiany właścicielskiej? Czy - nie wiem - może zostałoby ustanowione nowe prawo, że prezydent FIFA może być właścicielem klubu? Wiemy, chociażby po ostatnich tygodniach, że FIFA może zmienić prawo piłkarskie w ciągu kilku minut. Wystarczy jeden telefon czy jedno spotkanie z Donaldem Trumpem - śmiał się, nawiązując do afery wokół czerwonej kartki dla Folarina Baloguna.

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Mioduski kandydatem na szefa FIFA? "Byłby zainteresowany"

Mimo wszystko dziennikarz Legia.net zasugerował, że scenariusz, w którym Mioduski rzeczywiście stanie do wyborów, wcale nie jest niemożliwy. - Wydaje mi się, że Dariusz Mioduski byłby zainteresowany taką funkcją. Jego zawsze kręciły te wszystkie rzeczy związane z UEFĄ, europejską piłką, tworzeniem jakichś struktur. Myślę, że gdyby miał taką szansę, to na pewno by skorzystał - podsumował.

Dariusz Mioduski pewne doświadczenie w międzynarodowych strukturach piłkarskich już zresztą ma. Od 2015 r. nieprzerwanie pełni funkcję członka zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Klubów (ECA), a od września 2023 r. jest jednym z jego wiceprezesów. Wybory na szefa FIFA odbędą się w marcu 2027 r. w Rabacie. Kandydatów należy natomiast zgłaszać do listopada tego roku.