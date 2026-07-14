Oto co Wieczysta chce zrobić w Ekstraklasie. Peszko mówi wprost

Wieczysta Kraków zbroi się przed pierwszym sezonem w Ekstraklasie. Niedawno do klubu dołączył Nikola Cavlina, który został wypożyczony z Dinama Zagrzeb. "Pozyskanie Nikoli Cavliny to kolejny element budowy zespołu przed historycznym sezonem Wieczystej w PKO BP Ekstraklasie" - napisano w komunikacie.

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Peszko zdradza cele Wieczystej w Ekstraklasie

Sławomir Peszko udzielił wywiadu TVP Sport, gdzie został zapytany o cele Wieczystej. - Cel jest taki, by namówić miasto, żeby zbudowało nam stadion - zaczął. - Dzięki porozumieniu z Wisłą i miastem Kraków będziemy korzystali ze stadionu przy ulicy Reymonta, ale to oczywiste, że chcielibyśmy grać na Wieczystej - dodał.

Przechodząc już do celów na nadchodzący sezon, to stwierdził, że w klubie twardo stąpają po ziemi. - Widzimy ile kluby z Ekstraklasy zainwestowały w nowych piłkarzy. (...) Jeśli zimą nie będziemy musieli się bardzo martwić o pozostanie w lidze, nie będziemy musieli wykonywać nerwowych ruchów, to będzie OK. Jeśli będziemy na pozycjach 8-10 z niewielką stratą do czołówki, być może wtedy zaatakujemy. Na razie spokojnie. Przecież może być i tak, że liga szybko zweryfikuje nas negatywnie - podkreślił.

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Peszko wyjawił, że Wieczysta ma plan, by Wieczysta zadomowiła się w Ekstraklasie na stałe. - Z możliwością dalszego atakowania wyższych pozycji i systematycznego wzmacniania drużyny. Teraz jest naprawdę ciężko, bo dziś budujemy kręgosłup drużyny na najbliższe dwa, trzy lata - zakończył.

Swój pierwszy w historii mecz w piłkarskiej elicie Wieczysta Kraków rozegra na wyjeździe. Spotkanie z Radomiakiem otworzy ekstraklasowe zmagania - pierwszy gwizdek w sezonie wybrzmi 24 lipca o godzinie 18:00. Pierwszy domowy mecz beniaminek zagra w drugiej kolejce. Na stadion przy ul. Reymonta przyjedzie mistrz Polski - Lech Poznań.