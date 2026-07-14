Papszun odkrył karty. Tak wyglądają plany transferowe Legii

Powoli dobiegają końca przygotowania do nowego sezonu Ekstraklasy. Już za 10 dni rozgrywki zainauguruje spotkanie Radomiaka Radom z absolutnym beniaminkiem - Wieczystą Kraków, a tego samego dnia w Szczecinie Pogoń zagra z Legią Warszawa. Działacze wszystkich klubów kompletują transfery, by trenerzy mogli wybierać składy na pierwszą kolejkę z jak największej grupy piłkarzy, a w planach przygotowań klubów pozostały jeszcze pojedyncze sparingi.

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Nie inaczej jest w Legii. Stołeczna drużyna we wtorek zmierzyła się w testmeczu z Radomiakiem. Pomimo zwycięstwa, łatwo zauważyć kłopoty w linii ataku. "To zdecydowanie problem, który znów może odbijać się Legii czkawką" - napisał Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl, nawiązując przede wszystkim do słabej postawy Milety Rajovicia i słabszej gry Rafała Adamskiego.

Marek Papszun: Nie ma co się spodziewać transferów

Czy rozwiązaniem mogą okazać się transfery? W pomeczowej wypowiedzi Marek Papszun podkreślił, że szanse na wzmocnienie drużyny są mniej niż niewielkie. - Teraz nie mamy żadnej opcji transferowej. Na dziś nie należy się spodziewać żadnego ruchu do Legii - powiedział szkoleniowiec, cytowany przez portal Legia.net.

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W podobny sposób trener stołecznej drużyny wypowiedział się 2 lipca, chwilę po zremisowanym 2:2 meczu towarzyskim z czwartoligowymi rezerwami FC Nuernberg. Tydzień później do Legii dołączył wypożyczony ze Sparty Praga ofensywny pomocnik Michal Sevcik, który w zeszłym sezonie zdobył dziewięć bramek w barwach Mlady Boleslav. Może i tym razem działacze sprawią Papszunowi prezent?

Możliwe są kolejne odejścia z Legii Warszawa

Okazuje się jednak, że niewykluczone są kolejne transfery wychodzące. - Wiemy, jaka jest sytuacja. Wszystko może się wydarzyć w tym kontekście - stwierdził Papszun. W letnim okienku z Legii odeszło już dwunastu zawodników. W tym gronie znalazły się nazwiska, które jeszcze niedawno stanowiły o sile drużyny - m.in. Jean-Pierre Nsame, Juergen Elitim czy Radovan Pankov.

Trener Wojskowych podkreślił, że nie narzeka na kadrę, ale powiedział też, że chciałby zobaczyć kolejne wzmocnienia. - Jeżeli klub ma ambicje, to też musi mieć określony poziom kadry. Mam ambicje, by wygrywać. Na pewno rozmawiamy na ten temat i wskazuję, jakie ruchy powinniśmy zrobić, ale nie jest to takie proste - zakończył Marek Papszun.

We wtorkowe popołudnie gruchnęły też wieści, że właściciel Legii, Dariusz Mioduski, może być kandydatem w wyborach na nowego prezesa FIFA. Marek Papszun był zaskoczony taką informacją. - Ja jednak przede wszystkim myślę teraz o Legii Warszawa, a nie o tej wielkiej światowej organizacji piłkarskiej - podkreślił szkoleniowiec.