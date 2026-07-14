W rozpoczynającym się niebawem sezonie Ekstraklasy występować będą aż trzy krakowskie zespoły. Jednym z nich jest Wieczysta, dla której będzie to premierowy sezon w piłkarskiej elicie. Klub hojnie sponsorowany przez Wojciecha Kwietnia wywalczył awans po barażach, w których udało się pokonać Polonię Warszawa i Chrobrego Głogów.

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Drużyna prowadzona przez Kazimierza Moskala przechodzi prawdziwą rewolucję kadrową. Odeszło 12 zawodników - m.in. Carlitos, Jacek Góralski czy Michał Pazdan. W ich miejsce pozyskano już siedmiu nowych piłkarzy. Niektórzy są dobrze znani z gry w Ekstraklasie, tak jak chociażby Antonio Milic - trzykrotny mistrz Polski z Lechem Poznań.

To koniec rozmów. Afimico Pululu nie zagra w Krakowie

Wieczysta przez ostatnie sezony przyzwyczaiła, że potrafi oferować klubom wysokie kwoty odstępnego, a piłkarzom - lukratywne kontrakty. Jednak nawet mając niewyobrażalny wręcz budżet, można mieć problemy ze ściągnięciem znanych piłkarzy. W wywiadzie dla TVP Sport opowiedział o nich wiceprezes ds. sportowych, Sławomir Peszko.

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Okazuje się bowiem, że piłkarzem beniaminka Ekstraklasy nie zostanie Afimico Pululu, który po poprzednim sezonie opuścił Jagiellonię Białystok i wciąż nie podpisał kontraktu z nowym klubem. - Złożyliśmy mu bardzo wysoką ofertę. Ja w Bundeslidze takiej nie miałem. Nie przyjął jej i dalej czeka. (...) Zamknęliśmy ten temat - powiedział były reprezentant Polski. Peszko grał w Bundeslidze w sezonach 2010/11, 2011/12 i 2014/15, notując 61 występów dla 1.FC Koeln.

Wieczysta będzie cierpliwa na rynku transferowym

Wiceprezes Wieczystej chce skompletować kadrę przed rozpoczęciem sezonu, ale zdaje sobie sprawę z tego, że na niektóre transfery będzie trzeba poczekać. - Czasu dużo nie mamy, bo liga rusza za dwa tygodnie. Oczywiście, zostawiamy sobie możliwość zrobienia transferu w sierpniu. Jeśli ktoś nie trafi do klubu pierwszego wyboru, a my będziemy jego drugą albo trzecią opcją, a on dla nas pierwszą, możemy do tematu wrócić - stwierdził Sławomir Peszko.

Swój pierwszy w historii mecz w piłkarskiej elicie Wieczysta Kraków rozegra na wyjeździe. Spotkanie z Radomiakiem otworzy ekstraklasowe zmagania - pierwszy gwizdek w sezonie wybrzmi 24 lipca o godzinie 18:00. Pierwszy domowy mecz beniaminek zagra w drugiej kolejce. Na stadion przy ul. Reymonta przyjedzie mistrz Polski - Lech Poznań.