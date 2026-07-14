Już od kilku miesięcy nad Giannim Infantino zbierają się czarne chmury. Szwajcar podpadł m.in. decyzją w sprawie Folarina Baloguna, pozwalając mu na grę w meczu o ćwierćfinał, mimo czerwonej kartki. Zrobił to prawdopodobnie pod wpływem Donalda Trumpa. To rozzłościło wiele osobistości ze świata sportu. Jak przekazał talkSPORT, coraz więcej federacji zrzeszonych w UEFA domaga się poparcia dla kontrkandydata Infantino w kolejnych wyborach na prezesa FIFA. I jak się okazuje, jednym z kandydatów może być... Dariusz Mioduski.

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Eksperci zaskoczeni informacjami o Dariuszu Mioduskim. "Tego w moim bingo nie było"

Wieść o możliwej kandydaturze właściciela Legii Warszawa na prezydenta FIFA wywołała spore poruszenie w Polsce. Na reakcje ekspertów nie trzeba było czekać.

"Co to jest z random event to ja nawet nie mam pytań. Sto lat bym myślał i bym nie wymyślił Dariusza Mioduskiego jako prezydenta FIFA" - pisał na X Dominik Stachowiak ze Sport.pl.

"Dariusz Mioduski może startować na fotel prezydenta FIFA. Tego w moim bingo nie było" - przyznał otwarcie Maciej Łanczkowski z "Piłka Nożna".

"Tak, Dariusz Mioduski wymieniany jako jeden z kandydatów do zastąpienia Infantino, a co?" - pisał dosadnie Tomasz Hatta z igol.pl.

"Mocne" - pisał m.in. Wojciech Piela z weszlo.com.

"Dariusz Mioduski kandydatem na prezesa FIFA ze sporym poparciem europejskich federacji. Jest to news z gatunku dużych" - ocenił wprost Piotr Stanisław Iwańczyk.

Kibice Legii zacierają ręce?

Mioduski od wielu miesięcy nie ma najlepszego PR-u wśród kibiców Legii. Ci wydawali się zadowoleni ewentualnym przejściem Mioduskiego do FIFA. Uwagę na to zwrócili również dziennikarze.

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"Gdyby Mioduski został szefem FIFA, to musiałby sprzedać Legię. PchaMY" - pisał z delikatną ironią Tomasz Jóźwik z cybersport.pl.

"Dariusz Mioduski prezydentem FIFA? Kibice Legii łagodnie uśmiechnięci" - dodawał Bartosz Wieczorek z TVP Sport.

"Legia Warszawa z nadzieją na lepsze czasy - Dariusz Mioduski może zastąpić Gianniego Infantino w FIFA" - pisał Szymon Janczyk z weszlo.com.

"Normalnie Dariusz Mioduski prezydentem FIFA. Ale to by było kino" - stwierdził Mateusz Zalewski z esporcik.pl.

"Wobec ostatniej akcji Balogun - Trump - Infantino, mam nadzieję, że pierwsza decyzja Dariusza Mioduskiego będzie dotyczyć automatycznego awansu Legii do LM za walkower z Celtikiem" - ironizował Hubert Majewski z TVP Sport.